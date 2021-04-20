Как бастующего сотрудника «Беларуськалия» не увольняют уже 8 месяцев

Хотя он уже 8 месяцев не ходит на работу, его не увольняют и даже начисляют какие-то деньги. Как так получилось, он рассказал «Белсату».

Профсоюзный активист

Почти что бывший сотрудник «Беларуськалия» Глеб Сандрос бастует уже 8 месяцев, но уволить с предприятия его не могут. Почему? Дело в том, что он еще и активный участник независимого профсоюза – он входит в совет представителей независимого профсоюза горняков. А на «Беларуськалии» он работал на 1-ом рудоуправлении – заправлял самоходную технику и делал отчет по дизельному топливу.





«В нашем коллективном договоре есть пункт о том, что на рабочих, занимающих избранную должность в любом профсоюзе «Белкалия»: провластном или независимом, не может быть наложено дисциплинарное взыскание без согласия профсоюза. Я как раз и подпаю под этот пункт», – объясняет Глеб.





На практике это выглядит так: человек не ходит на работу, и на него должно быть наложено дисциплинарное взыскание и, как следствие, увольнение. Но согласие на увольнение должен дать профсоюз. И получается порочный круг: работодатель не может уволить, а профсоюз не соглашает на увольнение своих членов. Вдобавок им даже платят зарплату, правда, суммы получаются совсем копеечные.

Не лазейка, но прецедент

Такую ситуацию Глеб называет не «лазейкой», но прецедентом. Но скоро она может перестать работать – в июне заканчивается срок действия коллективного договора.





«Когда первый раз была попытка меня уволить, выяснилась эта юридическая коллизия. Директор «Беларуськалия» не знал, что делать. На данный момент просто не существует другого механизма. Была предпринята попытка обратиться в главный офис Независимого профсоюза горняков. Там сказали, что можете увольнять без согласия, но наниматель сказал, что не будет нарушать закон. Почему-то они здесь решили быть аккуратными», – отмечает Сандрос. – «Возможно, было давление со стороны Yara International [норвежская компания, один из основных клиентов «Беларуськалия» – belsat.eu]. А, может, думают наперед: режим изменится и нужно будет отвечать за свои действия. Правда, потом гендиректор заявил, что если профсоюз не даст согласие, то его работники будут лишены премии».





Также Глеб благодарит представителей профсоюза на своем рудоуправлении за принципиальность. К сожалению, на других рудниках такой монолитности не было.





«1 РУ, где я работал, имеет свою позицию. Понимаете, профсоюз – это прежде всего люди, а люди разные. У кого-то более твердая и непоколебимая, кто-то больше боится», – подчеркивает он.





Сейчас на его руднике еще 5 человек по прежнему числятся на предприятии, хотя фактически тоже уже давно не работают. Такая ситуация есть не только на «Беларуськалии», но и на «Нафтане».





«Я знаю, что на Нафтане только один человек со стачки уволен, а остальные – нет. Тамошнее руководство также обращалось в профсоюз, но им отказывали. Говорили: «Ищите этих людей сами и требуйте от них объяснений, почему они не ходят на работу».





Забастовка на «Беларуськалии» – одна из крупнейших и наиболее активных на белорусских предприятиях. Сейчас в стачке 140 человек.

В ноябре на предприятии за стачку уволили 49 человек.



