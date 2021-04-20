Запретить, ужесточить, наказать – месседж, который красной нитью читается в каждом новом законе или другом нормативном документе, если государство пытается разрулить какую-либо проблему, пишет telegraf.by. Слово «стимулировать» встречается крайне редко, да и если встречается, то звучит так: «стимулировать, иначе накажем». Вот и проблемой частных недостроев решили разобраться ультимативно. Но возмущение простых белорусов, видимо, слегка остудило головы чиновников.

Говорить у нас не принято

Идея размышлений возникла после того, как Министерство архитектуры и строительства выставило на обсуждение, а потом быстро убрало проект указа президента «О строительстве одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории». Абсурдность момента в том, что власти пытаются навязать людям алгоритм действий с их частной собственностью, угрожая «финансовой расправой» в виде огромных штрафов или отчуждения земли.





Понятно, что указ направлен на разрешение проблемы с недостроями или землей, которая не используется, а могла бы. Но почему власти используют только метод кнута, а не пряника? Почему не предложить «мирное стимулирование»: если вы успеете построится за 3 года, то освобождаетесь от земельного налога на следующие 3 года, к примеру. Бюджет много не потеряет, а людям будет какой-то стимул. Или, к примеру, успел построится за определенное время – коммуникации за счет государства (хотя это уже, скорее, из области фантастики). И самое обидное, что с людьми не разговаривают, их не спрашивают, как лучше сделать. Их ставят перед фактом, предлагают готовые решения, которые изменить (даже через общественное обсуждение) крайне сложно.





В законодательстве, которое касается рынка недвижимости, огромное количество именно законодательных проблем, но все попытки их решения приводят к рекурсии. Так как любая попытка – ужесточение слабых моментов закона, которое (естественно) не работает нужным образом. Тогда законодатель пытается этот ужесточающий указ ужесточить новым ужесточающим указом (извиняюсь за каламбур). И происходит это до тех пор, пока «лошадь не дохнет».





Параллельно работа белорусского законодательства парализуется огромным количеством противоречащих друг другу нормативных актов. Вот кажется: что там такого, дом за 3 года построить? Но когда дело доходит до первого получения какого-либо разрешения от госструктур…





Как это должно работать:





— Мне можно это?





— Нет, по закону нельзя.





Как это происходит сейчас:





— Мне можно это?





— Нет, по закону нельзя. Но если вы подпадаете под указ президента №, то имеете право. Если вы не входите в список, который перечислен в указе президента №kk, тогда вам можно будет это только по декрету №ff, если выполнятся все условия указа №zz. В общем, мне нужно разобраться, приходите через 3 года, собрав необходимый пакет документов.





— Но у меня всего на строительство 3 года!





— Мужчина, если вы тут будете на меня повышать голос, то я вообще ничего делать не буду.

А судьи кто?

Получается, что где-то наверху есть законодатель, который почему-то думает, что знает, как жить вам станет удобнее, а как нет. А есть общество, которому приходится жить по этим законам, придуманным законодателем. Практически никакой обратной связи о своих действиях законодатель получать не желает. Зачем?





К примеру, просят риэлтеры создать специальный страховой фонд и отчислять туда проценты от сделок, а также не вмешиваться в формирование тарифов на услуги – рынок все расставит по местам. Послушать риэлтеров – значит признать, что старые принятые законы работают неидеально. Куда проще выпускать новый указ с запретом отправлять риэлтерам свои предложения. Мол, мы сами лучше знаем, что к чему.





Но это работает только в одну сторону. Если попросить власти ужесточить или запретить тот или иной механизм (к примеру, навести порядок с жилищными облигациями), то… ничего не произойдет.

«Частная – не частная»

Но давайте вернемся к проекту закона «О строительстве одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории». Почему мне, как покупателю чего-либо, диктуют условия пользование этим? Да, есть нормы, которых следует придерживаться, чтобы, к примеру, соседский туалет не оказался «лицом» к вашей беседке. Но в остальном?





Купили вы, опять же, к примеру, квартиру. А вам ставят условия: ремонт вы должны сделать за 3 месяца, и использовать в ремонте только красные и зеленые обои. Понимаю, звучит абсурдно, но поднимите руку те, кто полгода назад знал, что сушить белье на балконе можно только в определенной цветовой последовательности, иначе 15 суток?





И обратная сторона ужесточения – оно не работает там, где должно. Меня поймут люди, у которых на одной площадке появилась квартира-притон, или, скажем, поселились асоциальные личности. Вы годами будете бороться за то, чтобы там навели порядок, но максимальное, что смогут сделать власти – отключить электричество и воду за неуплату, чем еще больше усугубят амбре в подъезде.





Ну или продает государство дом какого-нибудь бизнесмена с аукциона за долги. Через год после покупки такого объекта всплывает информация, что в доме прописаны люди и выставлять на торги его нельзя было. Сделка аннулируется, дом возвращается бизнесмену, а бывший покупатель получает головную боль по возврату денег. Скорей всего он их так и не дождется. Но главное в этой истории – никто ни в чем не виноват. Окажется, что на момент выставления на аукцион, площадка не знала о прописанных людях, и поэтому ничего не нарушила. Прописанные люди не виноваты, что про них забыли. Ситуация грубая и на деле будет больше нюансов, но суть передана правильно.





И завершить хотелось бы словами нового главы Мининформа Владимира Перцова. Во время выступления на ТВ он попросил не называть ведомство репрессивным органом, который будет преследовать издания и отдельных журналистов, а потом добавил, что пришло время ограничений, запретов и, может быть, наказаний.



