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«Горизонт» расторг договор аренды с «Имагуру» в одностороннем порядке, бизнес‑клуб закрывается

Бизнес-клуб «Имагуру» закрывается: холдинг «Горизонт», у которого хаб арендовал помещение, расторг договор в одностороннем порядке, объявила в фейсбуке его основательница Татьяна Маринич.

По словам Маринич, «Горизонт» расторг договор без объяснения причин. И.о. холдинга в телефонном разговоре с Маринич назвала решение «поручением» и «приказом». Сама Маринич считает это «политическим заказом на уничтожение бизнеса».

5 марта в Минске силовики задержали участников конференции студенческого профсоюза, которая проходила в "Имагуру", пишет mediazona.by
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