«Бизнес оценивает свое текущее положение как нейтральное, то есть как ни плохое, ни хорошее», – сообщил на пресс-завтраке научный сотрудник Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович.

По его словам, так заявили компании в недавнем мартовском опросе, проведенном Исследовательским центром ИПМ.





«Если сравнивать с динамикой предыдущих лет, то такие оценки давались в 2015-2016 годах, когда был кризис и частный сектор сильно просел», – отметил экономист.





Ситуация 2020 года, связанная с коронавирусной пандемией и политическим кризисом, существенно повлияли на самоощущения компаний.

Опросы с октября по март показывают, что в целом компании чувствуют себя ни плохо, ни хорошо.





С октября по февраль компании ожидали ухудшения: финансового и экономического положения, снижения занятости и объемов производства. Ситуация поменялась только в марте. В компаниях отметили, что они не ожидают никаких изменений. Там считают, что ситуация сохранится на текущем уровне.





При этом экономические ожидания отличаются по секторам. Улучшение ожиданий в первую очередь произошло в торговле и секторе услуг. В промышленности и строительстве они остались неизменным. Самые негативные ожидания в строительной сфере, пишет ej.by





По словам Глеба Шимановича, в последнем мартовском опрос компании также заявили, что готовы нанимать сотрудников. В первую очередь это касается компаний, работающих в сфере услуг.





Основные препятствия

Что касаемо рисков, руководители компаний, посещающие бизнес-школу ИПМ, оценивают их высоко, несмотря на то, что их ожидания улучшились. Компании МСП, опрошенные MIA Research, более позитивны в отношении оценки рисков. Компании из сектора торговли и услуг оценивают риски выше, чем другие респонденты.





Основными препятствиями, мешающие развитию бизнеса, как и в предыдущие месяцы, респонденты назвали высокую неопределенность экономической среды, макроэкономическая нестабильность и недоверие к правовой системе. Следующей по значимости группой барьеров является низкий спрос, финансовые проблемы, высокая стоимость заемных средств.





Также в марте стала увеличиваться актуальность таким проблем как «административное регулирование цен» и «сложности с поставками».





По словам Глеба Шимановича, в целом в последнем опросе компании начали оценивать перспективы свои более нейтрально.





«В течение долгого периода компании ожидали падения, сокращения производства и занятости. В марте этот тренд прекратился», – заключил он.

Замедление ухудшения ситуации

Каждый месяц анализирует данные из анкет важнейших предприятий промышленности, строительства, торговли и транспорта также Национальный банк.





Заместитель начальника управления экономического анализа Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Петр Милевский отметил, что с конца прошлого года начался тренд к улучшению ситуации.





«При этом мы до сих пор не выходим на нулевые показатели. Мы это интерпретируем так: сейчас у нас происходит замедление ухудшения ситуации», – сказал представитель Нацбанка.





Он также отметил, что загрузка производственных мощностей с конца прошлого года, как показывают опросы, составляет 67-70%. Средний срок обеспеченностями заказами – 4,7 месяца.





В ближайшие три месяца респонденты ожидают увеличения опускных цен, из них 42% считают, что интенсивность сохранится на текущем уровне, а 36% полагают, что рост цен на их продукцию ускорится.





«Мы это анализируем, и по нашим оценкам, в ближайшие три месяца рост может составить 1,2%, а в июне инфляция ожидается на уровне 9% в годовом выражении», – отмети Петр Милевский.





Уже не рецессия, но еще и не рост

«Сегодня ожидания как никогда сильно влияют на экономику и ставят ограничения на экономическую политику», – отметил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.





Сегодняшнее экономическое положение экономист считает стагнацией.





«Уже не рецессия, но еще не рост, и вопрос, будет ли этот рост – это вопрос еще очень открытый. Основная проблема, что экономика зависит от ожиданий, а они требуют тонких действий. И когда у тебя одна рука пытается заниматься тонкими настройками, а другая добавляет новых вводных, работать с ожиданиями очень сложно», – сказал он.





По мнению эксперта, Беларусь очень сильно рискует потерять все возможности, которые сейчас есть в связи с восстановлением и переформатированием экономики, если не займется негативными ожиданиями.



