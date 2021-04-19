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В Беларуси потребители смогут выбирать поставщика электроэнергии

Александр Лукашенко подписал указ №153 "О развитии электроэнергетики".



Как сообщает пресс-служба Лукашенко, документ направлен на регулирование отношений между энергоснабжающими организациями системы Минэнерго, юридическими и индивидуальными предпринимателями, электрогенерирующими источниками (блок-станции), и потребителями электроэнергии.

Ранее собственники блок-станций (организации ЖКХ и промышленные предприятия), не относящиеся к системе Минэнерго, не имели возможности поставлять излишки в объединенную энергосистему, пишет belmarket.by.

Теперь указом предусмотрена возможность для владельцев блок-станций передавать и (или) распределять избытки электроэнергии на собственные объекты в пределах как одной области, так и республики (для блок-станций установленной электрической мощностью 25 МВт и более); для владельцев блок-станций, являющихся организациями ЖКХ, распределять в пределах одной области избытки электроэнергии потребителям; для потребителей выбирать поставщика электроэнергии (организации системы Минэнерго или владельцы блок-станций, являющиеся организациями ЖКХ).

Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, передаче и (или) распределению энергии по электрическим сетям будут оказываться организациями системы Минэнерго.
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