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Магазины «Домашний» приказали долго жить

Закрылись почти все магазины сети «Домашний». Об этом TUT.BY сообщили информированные собеседники.

Магазины «Домашний» приказали долго жить
Иван Березовский контролировал также столичный универсам «Центральный». Но и он закрылся. Фото: Майя Кохно, TUT.BY
По данным ресурса kartoteka.by, ключевые юрлица оператора «Гамма Ритейл», «Премьер Маркет», «Пантапаллео», «Семела» и другие с 12 апреля находятся в ликвидации. Не работает и сайт ритейлера.

Поставщики стали получать от магазинов «Домашний» свое оборудование. Топ-менеджеры сети уволились еще в конце марта, рассказали источники TUT.BY. Получить комментарий у представителя ритейлера не удалось.

В феврале 2021 года многие кредиторы ополчились на «Домашний». Поставщики сообщали о долгах на сотни тысяч рублей. В ответ на это оператор стал закрывать убыточные магазины, реорганизовывать свой бизнес путем выделения 16 компаний и вести переговоры с новыми инвесторами. В это же время ситуацией заинтересовались силовики, поставщиков стали вызывать в ДФР, рассказали информированные источники.

По информации TUT.BY, в минувшую пятницу силовики наведывались в головной офис «НП-Сервиса», который является крупным дистрибьютором товаров повседневного спроса. Эта компания считается подконтрольной основателю сети магазинов «Домашний» Ивану Березовскому.

Местонахождение бизнесмена неизвестно. Источники TUT.BY в связи с этим вспоминают случай из 2018 года. Тогда силовики также подозревали «НП-Сервис» в уклонении от уплаты налогов. Березовский одно время был в Лондоне, но потом вернулся в Беларусь и решил вопросы. В Следственном комитете сообщили, что владелец «НП-Сервиса» возместил установленный ущерб по делу, поэтому его не заключали под стражу, а взяли обязательство о явке.

Получить комментарий в ДФР и СК не удалось.

История магазинов «Домашний» началась с 3 февраля 2016 года, когда был открыт первый супермаркет в Минске. На пике успеха сеть насчитывала более 75 магазинов в разных городах Беларуси.
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