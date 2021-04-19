Магазины «Домашний» приказали долго жить

По данным ресурса kartoteka.by, ключевые юрлица оператора «Гамма Ритейл», «Премьер Маркет», «Пантапаллео», «Семела» и другие с 12 апреля находятся в ликвидации. Не работает и сайт ритейлера.





Поставщики стали получать от магазинов «Домашний» свое оборудование. Топ-менеджеры сети уволились еще в конце марта, рассказали источники TUT.BY. Получить комментарий у представителя ритейлера не удалось.





В феврале 2021 года многие кредиторы ополчились на «Домашний». Поставщики сообщали о долгах на сотни тысяч рублей. В ответ на это оператор стал закрывать убыточные магазины, реорганизовывать свой бизнес путем выделения 16 компаний и вести переговоры с новыми инвесторами. В это же время ситуацией заинтересовались силовики, поставщиков стали вызывать в ДФР, рассказали информированные источники.





По информации TUT.BY, в минувшую пятницу силовики наведывались в головной офис «НП-Сервиса», который является крупным дистрибьютором товаров повседневного спроса. Эта компания считается подконтрольной основателю сети магазинов «Домашний» Ивану Березовскому.





Местонахождение бизнесмена неизвестно. Источники TUT.BY в связи с этим вспоминают случай из 2018 года. Тогда силовики также подозревали «НП-Сервис» в уклонении от уплаты налогов. Березовский одно время был в Лондоне, но потом вернулся в Беларусь и решил вопросы. В Следственном комитете сообщили, что владелец «НП-Сервиса» возместил установленный ущерб по делу, поэтому его не заключали под стражу, а взяли обязательство о явке.





Получить комментарий в ДФР и СК не удалось.





История магазинов «Домашний» началась с 3 февраля 2016 года, когда был открыт первый супермаркет в Минске. На пике успеха сеть насчитывала более 75 магазинов в разных городах Беларуси.



