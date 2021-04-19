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Помните, пишет Салідарнасць, в январе 2020-го силовики задержали директоров всех четырех сахарных комбинатов? Радыё Свабода посмотрело , что из этого вышло в экономическом плане по итогам прошлого года.





Жабинковский сахарный – прибыль снизилась в 5 раз (до 236 тысяч рублей), а долги выросли на 32 миллиона!





Слуцкий – прибыль рухнула в 28 раз (до 304 тысяч рублей).





Скидельский – из убытков (600 тысяч) вышел в прибыль (129 тысяч), но долги выросли почти на 15 миллионов.





Городейский – закончил год с убытком в 10 миллионов рублей.





Весьма символично, что после арестов вместо расцвета предприятий случился кризис: видимо, не все экономические проблемы решаются при помощи уголовных дел.