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Цены на топливо в Беларуси снова повышаются

Рост цены на моторное топливо с начала года составил 5,4 процента, уточнили в профильном концерне.


 Цены на топливо в Беларуси снова повышаются, сообщили в концерне "Белнефтехим".

По принятой концерном практике, повышение составит 1 копейку, пишет 
Sputnik. Таким образом, со вторника, 20 апреля, устанавливаются следующие цены за 1 литр топлива:


- АИ-92 – 1,81 рубля,

- АИ-95 – 1,91 рубля,

- АИ-98 – 2,13 рубля,

- ДТ – 1,91 рубля.

Как отмечается в сообщении концерна, котировка нефти в сравнении с январем возросла на 15 процентов. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 5,4 процента.

Это уже 11-е повышение цен на топливо в текущем году. В предыдущий раз его стоимость менялась в прошлый вторник, 13 апреля, до этого – 6 апреля, 29 марта, 16 марта, 10 марта, 2 марта, 23 февраля, 16 февраля, 28 января, 21 января.

На минувшей неделе в концерне заявили, что до конца года цены на автомобильное топливо планируют поднять на 5-6%,
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