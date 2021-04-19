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Политические риски могут оживить белорусский рынок M&A

Желания собственников обеспечить большую безопасность капитала путем полной продажи бизнеса может благоприятно сказаться на активности белорусского рынка M&A в 2021 году. К такому выводу пришли аналитики инвестиционной компании Capital Times.


«Немногочисленные инвесторы, имеющие лимиты на Беларусь, рассматривают экономический и политический кризис в Беларуси как возможность приобретения активов с существенным дисконтом, пишет Officelife.media. При этом активы технологических компаний, бизнес-модель которых не завязана на локальный рынок, по-прежнему остаются привлекательными для иностранных инвесторов», — говорится в обзоре.

Аналитики Capital Times напоминают, что в минувшем году ряд сделок находился в активной стадии переговоров, однако многие инвесторы, в особенности иностранные, вынуждены были взять паузу для более детальной оценки рисков инвестирования в белорусские активы. В 2021 году в первую очередь ожидается совершение сделок в технологическом секторе, их участниками станут:

- IT-продуктовые компании,
- IT-сервисные компании,
- онлайн-классифайды и маркетплейсы.

Помимо технологического сектора, также ожидаются сделки в таких секторах, как:

- производство (упаковочная продукция, мебель и пр.);
- медтех и фармацевтика;
- Food & Beverage;
- ретейл;
- Entertainment;
- дистрибуция запчастей.

Ранее сообщалось, что в 2020 году количество сделок M&A снизилось на 24% к 2019 году, что превышает аналогичный показатель по рынку M&A в Европе, где снижение составило 18%, по данным MergerMarket. Высокой была активность в секторе IT (16 сделок). Сегмент разработки игр отметился 2 крупными сделками: приобретением Melsoft Games израильской компанией Moon Active и инвестициями австралийского гэмблинг-гиганта Aristocrat в минскую студию Neskin Games. Интерес к белорусским активам со стороны финансовых инвесторов был невысоким (всего 7 сделок) из-за возросших рисков вследствие пандемии и политической напряженности. После событий августа 2020 года не состоялось ни одной сделки M&A с участием финансовых инвесторов за исключением венчурного подразделения MY.GAMES.
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