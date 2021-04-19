Таковы результаты опроса «Индекс делового оптимизма» сообщил председатель высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Андрей Копыток 19 апреля на пресс-конференции в Минске, посвященной стартовавшей сегодня Неделе белорусского предпринимательства, пишут naviny (доступ через VPN)





По его словам, анкеты были направлены 75 тысячам субъектов предпринимательской деятельности, получены ответы от 21 тысячи из них.





Как сообщил Копыток, на вопрос «Удовлетворены ли вы состоянием диалога бизнеса и власти?» 17% ответили утвердительно, 15,6% затруднились ответить, 66,7% — не удовлетворены.





Также, по его словам, был задан вопрос о степени важности принятого указа № 143 о поддержке предпринимательства в период пандемии. Так, 7,1% ответили, что правительство создало благоприятные условия, 31,9% не знают о таком указе. О том, что указ не работает, ответило 38,3% опрошенных.