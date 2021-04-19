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Официально: на "Гродно Азот" остановился цех. Стачком: остановлены три цеха

В ОАО «Гродно Азот» внепланово остановилась работа оборудования в цеху «Аммиак-4».

Об этом сообщается на сайте корпоративной газеты «Гродненский химик».

Работа оборудования остановилась в 14:35. Утверждается, что это произошло из-за ошибки персонала электроцеха, который выполнял плановое обслуживание. 

В связи с этим остановилась работа и технологически связанного цеха «Карбамид-4».

Утверждается, что работа цехов будет восстановлена в течение суток.

Тем временем стачком предприятия утверждает, что сначала остановился цех "Аммиак-4", следом за ним — "Капролактом-2", а потом — "Карбамид-4", то есть не работают три цеха. 

Над предприятием загорелся аварийный факел, а потом пошел белый дым.
"Белорусский партизан"
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