Александр Чубрик, выступая сегодня на пресс-завтраке «(Не)определенность, (не)стабильность и (не)доверие: экономика и ее перспективы в оценках белорусского бизнеса», пишет Об этом сообщил директор Исследовательского центра ИПМвыступая сегодня на пресс-завтраке «(Не)определенность, (не)стабильность и (не)доверие: экономика и ее перспективы в оценках белорусского бизнеса», пишет officelife





"При этом калий мы производим на пределе производственных мощностей, а нефть — 18 млн т — это некий потолок, который мы можем себе позволить. Вклад этих факторов из-за эффекта низкой базы скоро себя исчерпает.





В этом году динамика цен на сырьевые товары на мировом рынке полна оптимизма: в марте индекс сырьевых цен на удобрения (включает 3 вида удобрений) превысил доковидный уровень на 60%. А что происходит с ценами на белорусский калий? Они ниже доковидного уровня, и это навевает мрачные мысли, и не только от калия", рассуждает эксперт.





В мировую экономику были влиты громадные деньги, и все сырьевые цены растут сейчас просто бешеными темпами, а белорусский экспорт (в средних ценах) только в феврале оттолкнулся от нуля в темпах роста, и это с учетом того, что там есть немало сырьевых товаров.





Физические объемы экспорта растут очень быстро — только на 20% в январе. Но цены экспорта долгое время падали, а сейчас — в феврале выросли чуть больше нуля. В это время цены импорта выросли гораздо больше.





"Таким образом, условия торговли для Беларуси начиная с мая 2020 года ухудшаются. Распродав дешево продукцию сейчас, закупать сырье и комплектующие в новом производственном цикле придется по новым ценам, от чего перспективы финансового положения предприятий остаются под вопросом", констатирует Чубрик.





Росту экономики не хватает источников: коммерческое кредитование имеет отрицательный вклад в ВВП, в бюджете нет свободных ресурсов, у предприятий нет соответствующих ресурсов, нет инвестиций внешних инвесторов, высокая стоимость ресурсов на внутреннем рынке, недоступны ресурсы на внешнем рынке.





"В этом контексте рост физических объемов выпуска и экспорта, даже восстановление ВВП мало говорят о перспективах экономики", подытожил эксперт.