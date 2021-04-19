+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Не зря съездил: Азербайджан купит у Беларуси аж 550 тракторов

Азербайджан закупит в Беларуси 550 тракторов, подписан соответствующий контракт, сообщил министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик.


"Обсуждены вопросы поставки продукции Минского автомобильного завода - это около шести транспортных средств. Опять же, азербайджанская сторона заинтересована не просто в покупке транспортных средств, они за создание данной компетенции в своей стране", - сказал Пархомчик гостелеканалу СТВ.

Он также отметил, что официальный Баку подписал с Минском контракт на закупку 550 тракторов, сумма поставки составляет около $9 млн.

"Сейчас проходят тестовые испытания четырех электробусов производителя "Белкоммунмаш". На базе этого тестирования будем создавать производства, которые будут обеспечивать Азербайджан. 

Ну и, конечно, мы надеемся на третьи страны, прилегающие к Азербайджану, - Иран, Турция, чтобы это было мосточком в продвижении нашей продукции на соседние страны", - цитирует Пархомчика interfax.by

Напомним, на минувшей неделе Лукашенко впервые с августа 2020 года находился с визитом за рубежом (если не считать Россию) - в гости пригласил друг Алиев, но денег, по всей видимости, не дал, а вот что-то купить, похоже, согласился.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]