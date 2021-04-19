+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Российский рубль снова обвалился на беларуской бирже

Валютная корзина на торгах 19 апреля подешевела до минимума за 83 дня благодаря ослаблению доллара и российского рубля.

С начала месяца белорусский рубль подорожал к корзине валют ровно на 1,00%.

Курс доллара снизился лишь на 0,0005 BYN до 2,5960 BYN/USD. Доллар опустился до минимума почти за 5 недель, а за последние восемь торгов он подешевел уже седьмой раз. Его стоимость за это время обвалилась на 0,0716 BYN.

Курс евро вырос на 0,0058 BYN до 3,1140 BYN/EUR и оставил минимум за 15 дней. Напомним, что за предыдущие шесть торгов евро дешевел пять раз на общую стоимость 0,0602 BYN.

Курс российского рубля обвалился на 0,0308 BYN до 3,4055 BYN/100 RUB. Российский рубль сейчас находится вблизи минимума за четыре месяца.

Итоги недели 12—16 апреля 2021 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил уходящую неделю значительным укреплением к доллару и евро, незначительно подорожав к российскому рублю:

курс доллара −0,0446 BYN (−1,69%);
курс евро −0,0354 BYN (−1,13%);
курс российского рубля +0,0065 BYN (+0,19%);
корзина валют −0,64%.

Накопительные результаты с начала апреля 2021

С начала месяца белорусский рубль девальвировался только к евро:

курс доллара −0,0266 BYN (−1,01%);
курс евро +0,0293 BYN (+0,95%);
курс российского рубля −0,0331 BYN (−0,95%);
корзина валют −0,61%.
Кризис позади? Жители Беларуси снова поверили банковские депозиты

Центробанк России

Российский рубль опять дешевеет к доллару и евро. Официальный курс доллара на завтра вырос сразу на 70 копеек до 76,2491 российских рублей и оставил минимум более чем за три недели.

Официальный курс евро на завтра подскочил на 1,02 RUB до 91,4760 российских рублей и оставил минимум почти за две недели.

Итоги недели 12—16 апреля 2021 на валютном рынке России

Российский рубль завершил неспокойную неделю укреплением и к доллару, и к евро:

курс доллара −1,6122 RUB (−2,09%);
курс евро −1,3207 RUB (−1,44%);
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]