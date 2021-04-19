Российский рубль снова обвалился на беларуской бирже

С начала месяца белорусский рубль подорожал к корзине валют ровно на 1,00%.





Курс доллара снизился лишь на 0,0005 BYN до 2,5960 BYN/USD. Доллар опустился до минимума почти за 5 недель, а за последние восемь торгов он подешевел уже седьмой раз. Его стоимость за это время обвалилась на 0,0716 BYN.





Курс евро вырос на 0,0058 BYN до 3,1140 BYN/EUR и оставил минимум за 15 дней. Напомним, что за предыдущие шесть торгов евро дешевел пять раз на общую стоимость 0,0602 BYN.





Курс российского рубля обвалился на 0,0308 BYN до 3,4055 BYN/100 RUB. Российский рубль сейчас находится вблизи минимума за четыре месяца.





Итоги недели 12—16 апреля 2021 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил уходящую неделю значительным укреплением к доллару и евро, незначительно подорожав к российскому рублю:





курс доллара −0,0446 BYN (−1,69%);

курс евро −0,0354 BYN (−1,13%);

курс российского рубля +0,0065 BYN (+0,19%);

корзина валют −0,64%.





Накопительные результаты с начала апреля 2021

С начала месяца белорусский рубль девальвировался только к евро:





курс доллара −0,0266 BYN (−1,01%);

курс евро +0,0293 BYN (+0,95%);

курс российского рубля −0,0331 BYN (−0,95%);

корзина валют −0,61%.

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Центробанк России

Российский рубль опять дешевеет к доллару и евро. Официальный курс доллара на завтра вырос сразу на 70 копеек до 76,2491 российских рублей и оставил минимум более чем за три недели.





Официальный курс евро на завтра подскочил на 1,02 RUB до 91,4760 российских рублей и оставил минимум почти за две недели.





Итоги недели 12—16 апреля 2021 на валютном рынке России

Российский рубль завершил неспокойную неделю укреплением и к доллару, и к евро:





курс доллара −1,6122 RUB (−2,09%);

курс евро −1,3207 RUB (−1,44%);