Нацбанк ожидает ускорения инфляции

Нацбанк регулярно опрашивает около 1400 компаний в рамках мониторинга экономической конъюнктуры. Последний опрос показал, что абсолютное большинство предприятий ожидают увеличения своих отпускных цен, а треть отмечает, что темпы роста цен ускорятся.





— Анализируя это, мы считаем, что индекс потребительских цен тоже будет изменяться. В следующие три месяца рост цен может составить 1,2% (второй квартал. — Прим. TUT.BY), — отмечает Петр Милевский, заместитель начальника управления экономического анализа Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка.





В июне инфляция ожидается на уровне 9% в годовом выражении. Во втором полугодии, по оценкам Нацбанка, темпы роста замедлятся и по итогам года инфляция будет в пределах 7%.





Напомним, по итогам марта инфляция в годовом выражении была 8,5%.

Ранее инфляция по итогам года оценивалась экспертами Нацбанка на уровне 5%.







