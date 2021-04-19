Кризис глубже - пояс туже. Беларусы стали меньше покупать. Почему?

Ведь чем больше доходов у человека – тем больше у него возможность потребления, расходов. В том числе – расходов на продовольственные и непродовольственные товары в магазинах и других пунктах розничной торговли, пишет Инфобанк.

А когда доходы падают – падает и объем потребления, в том числе снижаются расходы в розничной торговой сети. В первую очередь, конечно, снижаются продажи товаров не первой необходимости. А если кризис углубляется – «пояса затягиваются еще туже»– начинается экономия уже и на продуктах питания.

А бывает еще и так: доходы растут, а расходы сокращаются, и больше денег уходит на накопление сбережений. Обычно так происходит, когда люди ощущают, что надвигаются тяжелые времена, откладывая покупки на времена «лучшие». Реже – когда по какой-то причине пропадает возможность приобрести нужный товар.

В Беларуси сейчас происходит все это одновременно: ВВП вырос, реальные доходы тоже, а розничный товарооборот сократился – причем как из-за нарастания негативных ожиданий (белорусы готовятся к тяжелым временам), так и из-за отсутствия в частной мелкорозничной торговле потребного импортного товара вследствие сильного затруднения заграничных поездок, особенно чартерных (все больше не хватает нужных, запланированных к покупке товаров).

Так, по последним данным Белстата, ВВП в январе-марте 2021 года вырос на 0,9% (к январю-марту 2020-го), реальные располагаемые денежные доходы населения поднялись на 3,3% (январь-февраль 2021-го к январю-февралю 2020-го).

А вот розничный товарооборот в I квартале стал меньше, чем в I квартале годом раньше, на 4,5% (с учетом инфляции). Причем падение в рознице ускоряется: в январе оно составляло 0,9%, а в январе-феврале – 3,6%.

Так что расчет на то, что ограничение потребительского импорта вызовет рост потребления отечественных товаров – не оправдался: белорусы предпочитают копить деньги (покупая доллары и евро, отчего в стране вот уже 16 месяцев длится чистый спрос на иностранную валюту) в расчете купить нужный товар позже – «когда все это кончится».

Но в ближайшее время это не кончится. Последний раз в «красной зоне» индекс розничного товарооборота Беларуси находился два года – с начала 2015-го по начало 2017-го. И уже только после двух лет кризиса, пошло посткризисное восстановление потребления домашних хозяйств– люди стали увеличивать свои расходы.

А новый кризис только набирает обороты. Минусовый индекс розничного товарооборота января-марта 2021-го даже больше минусовых индексов предыдущего кризиса: такого падения, как сейчас, тогда не было.

Мало того, пошло уже небольшое – на 0,6% – сокращение розничного товарооборота и в продовольственном секторе: люди уже чаще выбирают более дешевые продукты, экономят на «вкусняшках».





Падение же розничного товарооборота в непродовольственном секторе в январе-марте – на 8,0% – вообще оказалось самым сильным за все время доступной статистики, больше, чем в предыдущий кризис (наибольшее падение тогда в формате «за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года» было 7,4%).

Это говорит о депрессивном состоянии общества – сильных негативных ожиданиях. Причем не только из-за состояния экономики или внутриполитической ситуации в самой Беларуси – а еще на фоне разворачивающихся сейчас событий вокруг Украины, фактически предвоенного состояния всего региона. Все больше людей в Беларуси ожидают худшего.





В марте впервые с середины 2017-го ушел в «красную зону» скользящий годовой индекс розничного товарооборота.





Он составил 98,9% (расчетный процент): объемы продаж в рознице за годовой (12-месячный) период – с апреля 2020 года по март 2021 года – сократился на 1,1% в реальном выражении относительно соответствующего периода годом ранее (к периоду «апрель 2019-го – март 2020-го»).





Это наиболее инерционный показатель динамики розничного товарооборота. Но на графике видно, что в последние месяцы падение идет очень быстро. Значит, «минус» здесь – надолго.





В долларовом эквиваленте номинальный объем розничного товарооборота Беларуси за последние 12 месяцев упал до уровня 3-хлетней давности – до $21,25 млрд экв. за период с с апреля 2020-го по март 2021-го.





И, конечно, депрессивное состояние и негативные ожидания не могли не сказаться на рынке жилой недвижимости: спрос на жилье резко сократился, что видно по средней цене квадратного метра – она сильно упал. В аналитике сайта Realt.BY видно, что за последние 12 месяцев жилая недвижимость в Минске упала в цене почти на 20%.





Продавцы стараются как можно быстрее сбыть лишнюю жилплощадь в ожидании еще более сильного падения цен на нее, а покупатели в это же время ожидают, когда цены, наконец-то, упадут «на дно». Ожидание сильного падения цен на жилье – явный признак уверенности в том, что дальше будет еще дешевле потому что «будет только хуже».





В ближайшие месяцы индексы розничного товарооборота улучшатся, ведь пойдет сравнение с намного более низкой сравнительной базой – с апрелем-маем 2020-го, когда было очень сильное падение в коронавирусную пандемию.





Но если окажется, что произошло падение даже в сравнении с этими месяцами, когда многие люди просто боялись идти в магазин из-за вируса, то станет понятно, что кризис углубляется, а, значит, пояса придется затягивать еще туже.