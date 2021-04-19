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EPAM купила польскую компанию со штатом 350+ человек

EPAM объявила о покупке компании PolSource — крупного разработчика решений для Salesforce (облачной CRM-платформы для автоматизации бизнес-процессов).

Главный офис PolSource расположен в Кракове. В компании работает более 350 человек. По информации CrunchBase, сделка с EPAM состоялась ещё в начале марта. Её сумма не разглашается.  

В EPAM отмечают, что сделка поможет компании стать одним из глобальных лидеров в разработке Salesforce-решений. 

Из-за пандемии мировой спрос на решения в области автоматизации бизнес-процессов резко увеличился. 

Напомним, что в сентябре 2020 года EPAM объявила о покупке компании Ricston, которая также специализируется на разработке программ для цифровизации бизнеса. 
Источник: dev.by
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