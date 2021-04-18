Биткоин упал в цене после рекордного роста





Опрошенные РИА Новости эксперты связывают снижение курса биткоина со спадом ажиотажа по поводу выхода криптобиржи "Коин-бэйс" на "НАСДАК" и запретительным решением властей Турции. В пятницу стало известно, пишет smotrim.ru, что турецкий центробанк запретил с 30 апреля использование криптовалюты для покупки товаров и услуг. Это повлияло на настроения на рынке.





Биткойн – децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Валюту может "добывать" любой участник системы. Для этого нужно создавать её новые блоки. Концепция системы была опубликована в 2008 году ее автором или коллективом авторов под псевдонимом Сатоси Накамото.