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Биткоин упал в цене после рекордного роста

Стоимость биткоина сегодня снизилась почти на 12% после рекордного роста на текущей неделе – примерно до 55 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.


Опрошенные РИА Новости эксперты связывают снижение курса биткоина со спадом ажиотажа по поводу выхода криптобиржи "Коин-бэйс" на "НАСДАК" и запретительным решением властей Турции. В пятницу стало известно, пишет smotrim.ru, что турецкий центробанк запретил с 30 апреля использование криптовалюты для покупки товаров и услуг. Это повлияло на настроения на рынке.

Биткойн – децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Валюту может "добывать" любой участник системы. Для этого нужно создавать её новые блоки. Концепция системы была опубликована в 2008 году ее автором или коллективом авторов под псевдонимом Сатоси Накамото.
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