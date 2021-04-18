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О том, что на белорусские НПЗ скоро поставят 90 тысяч тонн азербайджанской нефти, в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков, пишет blizko.by.





Посол отметил, что будет выполняться контракт на поставку миллиона тонн черного золота. Также по итогам визита Александра Лукашенко в Азербайджан был сформирован пакет проектов, выгодных для обеих стран. Одна из задач – поставка нефти и продажа продукции нефтепереработки.





Страны планируют расширить и промышленную кооперацию. В частности, планируется развивать сборочную площадку в Гяндже. Кроме того, в Азербайджан в ближайшее время планируют отправить 550 белорусских тракторокомплектов.

Андрей Равков считает, что Минск мог бы стать отличной площадкой для мирных официальных переговоров между Баку и Ереваном.