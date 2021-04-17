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Беларусь будет производить икру для рынков России и Казахстана

В Новолукомле иностранный инвестор займется выращиванием ценных пород рыб и производством товарной икры для реализации в Беларуси и на экспорт.

Фото: из открытых источников

Сообщает belmarket.by со ссылкой на БелТа.

Новое предприятие зарегистрировано в Чашникском районе. ООО "РыбСтандарт" на базе бывшего рыбхоза "Новолукомльский" создаст комплекс по выращиванию ценных пород рыб и получению товарной икры. По бизнес-плану на предприятии будут выращивать осетра, карпа, сома, стерлядь, щуку и производить товарную икру. Более 50% продукции предназначено на экспорт в Российскую Федерацию и Казахстан, где налажены рынки сбыта. Также рыба будет реализовываться на территории Беларуси.

Кроме выращивания рыбы, на предприятии будут заниматься ее переработкой. Инвестор планирует реконструировать имеющиеся цеха, в том числе завершить строительство цеха копчения. На предприятии будут производить живую рыбу, охлажденную, замороженную, а также горячего и холодного копчения.

На начальном этапе иностранный инвестор собирается вложить в реализацию проекта $500 тыс. По плану производство товарной рыбы начнется в 2023 году. После получения оборотных средств предприятие пустит их в развитие и наращивание производственных мощностей. При выходе на полный производственный цикл "РыбСтандарт" рассчитывает выпускать 1,5 тыс. т рыбы в год.

Общая сумма проекта составит около Br2 млн. На предприятии будет создано не менее 20 новых рабочих мест.
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