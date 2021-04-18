Турция не признала Bitcoin как инструмент для оплаты товаров и услуг









Причиной, по словам финансового регулятора, может быть «неисправимый» ущерб и серьезные транзакционные риски, пишет Автопарус.





Решение властей Турции обвалило курс лидера рынка до 61 000 долларов.





«Платежные сервисы не должны формировать процессы так, чтобы цифровые активы применялись напрямую либо косвенно при осуществлении платежных услуг и выпуске электронных денег», — говорится в сообщении финансового регулятора.





Данное решение по крипторынку войдет в силу с 30 апреля 2021 года.





Развивающийся рынок цифровых активов Турции в последнее время в значительной степени активизировался, восточные трейдеры начали вкладывать средства в первую криптовалюту, стремясь хеджировать риски связанные с инфляцией национальной валюты Турции, которая в марте превысила 16%.





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Согласно информации аналитика компании Chainalysis, изученного Reuters, капитализация лидера рынка с начала февраля по 24 марта в Турции достигли 218 млрд лир (27 млрд долларов), по сравнению с чуть более 7 млрд лир за тот же период в 2020 году.





С понедельника дилерская компания Royal Motors, занятая в продаже автомобилей Rolls-Royce (LON:RR) и Lotus в Турции, первая в государстве заявила, что готова продавать автомобили за цифровые активы.





Две недели назад Илон Маск также начал продавать электромобили за биткоины.





Глобальные технологические корпорации, такие как Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN) и Expedia (NASDAQ:EXPE), также признали криптовалюты, как инструмент для платежей.







