



Предприниматель и блогер их Борисова Виктор Горбачев прокомментировал Charter97.org последние новости о «ручном управлении» экономикой Беларуси и его ближайших последствиях.





– Совет министров ввел запрет на вывоз пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи и прочих злаков. Почему в Беларуси возникли проблемы с этими продуктами?





– Любые ограничительные меры со стороны властей в отношении чего-то, вне зависимости от того, продуктовые или промышленные, всегда имеют под собой какую-то причину. Понятно, что не все так хорошо в Беларуси, поэтому все эти меры ограничения связаны с экономической ситуацией в нашей стране. В настоящее время мы видим, что власть пытается любыми как-то удержать экономический развал, который бьет со всех сторон.





Я предполагаю, что голодными мы не будем, склады не настолько пусты. Скорее всего, этот запрет связан с более высокими закупочными ценами со стороны России и Украины. У наших соседей закупочные цены на эту продукцию, от 30 до 40%, что выше, чем у нас. Я думаю, что власти пытаются остановить отток нашей продукции, ведь выгодней продать в России или в Украине, чем у себя внутри. Возможно, они чувствуют дефицит этих продуктов, поэтому пытаются ограничениями остановить отток.





В тоже время, хочу заметить, что цены пока удерживаются, но люди потихоньку начали покупать продукцию более низкого качества, как это было год назад в начале пандемии. Предприниматели, которые торгуют продовольствием, сказали мне, что увеличилась продажа более дешевых продуктов, таких как овсянка, перловка, каши. Это говорит о нищете народа, отсутствует денежная масса, что бьет по карману и заставляет людей покупать более дешевые продукты.





Я не могу говорить, что у нас склады пустые, я не был там и не видел, но этот запрет – нехороший знак, который указывает на экономические проблемы. Возможно, это попытка продать свой продукт, так сказать, разгрузить свои склады.





– Власти пытаются искусственно регулировать цены на продовольствие, чтобы остановить инфляцию, но многие эксперты говорят, что она выстрелит только еще сильнее. Что вы думаете по этому поводу?





– Однозначно, любое силовое сдерживание цены приведет к инфляции, если не сегодня, то завтра. Регулировка стоимости каких-то продуктов по две-три копейки ежемесячно, может вылиться в обвал на 100-200% через год, и товар может вовсе исчезнуть с полок. Все эти ограничения только ухудшают ситуацию и усиливают резкий скачок в дальнейшем. Ничего хорошего в этом нет. Свободный рынок, на то он и свободный, ему нужно давать плавать. Если он не может этого делать, то происходят экономические проблемы. То же самое, когда пытаются удержать курс доллара, сегодня сдерживают, а на следующее утро просыпаешься – а тут и девальвация, и деноминация.





– Во многих телеграм-каналах были сообщения, что в последнее время возникают проблемы с обналичиванием денег в банкоматах и банках. С чем это может быть связано?





– Я это видел не только в телеграм-каналах, но и сам лично. Мои знакомые тоже подтверждают, что где-то кассовый аппарат не работает, становишься купить какие-то продукты, а тебе говорят – карточка не работает, только наличка. В последние две недели повально идут сбои в банковских системах как в магазинах, так и в терминалах.





Я не знаю, как там в Минске, но в малых городах начали появляться очереди за валютой. Я видел, как человеку, который пытался купить валюту, говорят, что есть только 50 долларов, а ему надо 300. Он бегал по соседним обменникам, искал, где купить эту валюту, потом кричал: «Что происходит, почему я не могу купить все сразу». Возможно, это даже проводится умышленно, потому что откуда происходят такие резкие сбои. Скорее всего, они проводятся с целью удержания денежных средств населения в банках.





Хочу еще заметить, что март получился таким показательным месяцем по снятию населением денежных средств с карточек. Такого не было за последние 2-3 года. Это показывает, что есть недоверие к банковским системам. Люди в ожидание какого-то краха, шагов от властей, в результате которых они потеряют деньги. Как только народ получает зарплату, он либо ее спускает в продукцию, либо покупает валюту.





Протест, который непрерывно идет с августа, перерос из политического в экономический. Если мы не видим людей на площадях, значит, они перешли в экономическую борьбу с режимом. Снятие зарплат с банковских карточек, покупка каких-то товаров, вложение в валюту и вывод своих денег во что-то другое, только не в наши белорусские рубли, – все это доказывает факт экономической борьбы.





Если на площади 100 тысяч людей, то по логике властей их надо разгонять, а вот экономический протест для них непонятен. В результате этого возникают ограничительные меры. Власть начинает прощупывать, как остановить народ, удержать валюту, заставить покупать только нашу продукцию, а не импортную. Но я считаю, что все дальнейшие ограничения только бьют еще сильнее по самой власти.





– Нацбанк в два раза уменьшил квоту, которую можно снять со счета, не попав под подозрение. Можно ли сказать, что власти боятся нового экономического протеста «банкомат – обменник – банк»? Могут ли быть введены еще большие ограничения на оборот валюты и операции с наличкой?





– Я думаю да. Они нам не показывают цифры, сколько снимается в кассах, какой отток вкладов. Недавно я захожу в «Сберкассу», и при мне бабушка снимает довольно большое количество денег, а ее уговаривают, мол, пусть еще полежит. Люди снимают вклады, им не нужны проценты, отдайте деньги. Ей говорили: «Вы потерпите до Нового года, у вас будут проценты» – она только просила отдать деньги.





Власти сидят в своих бункерах и думают, как остановить денежный отток. Какие-то ограничения, увеличения процентов и так далее. Посмотрите, они вводят новый налоговой контроль за всеми жителями страны, буквально от телефона до расходов в магазине. Когда диктатура правит, ничего хорошего нет в ограничительных мерах. Они только временно удерживают свою власть. Их действия приведут к тому, что это все выстрелит через 4-5 месяцев. Будет очень тяжело населению, а для них все будет нормально.





Директор Нацбанка Каллаур говорил, что держит свои вклады в белорусских рублях, поэтому ей надо доверять. Понятно, что он вклад свой снимет вовремя, а на следующей день будет деноминация или девальвация. Такое уже было, Прокопович когда-то выступал, что никакой деноминации и девальвации не бойтесь, зачем вы снимаете. Через 3 дня был обвал. Верить нельзя, все, у нас такая власть. Если она говорит это, значит население должно перевернуть слова на 360 градусов.





У меня родные и близкие из Барановичей рассказывали, что какой-то дурдом происходит. Пожилые люди в обед крупу выносят. Ажиотаж начался, так сказать, люди собираются кормить моль. Сегодня в магазинах одна цена, а завтра другая. Тот же бензин, уже 10 раз по копеечке подняли, вроде бы ничего, но это все равно довольно солидная сумма по старым деньгам. За 27 лет власть показала, что может только кулаком махать, поэтому я не ожидаю чего-то хорошего.





– Внутренний госдолг Беларуси бьет рекорды. Власти продолжают вливать деньги в предприятия, которые не приносят дохода. Чего можно ли ожидать, если продолжится такая тенденцию?





– Правильно подмечено, что внутренний долг у нас самый высокий за всю историю существования независимой Беларуси. Мы очень благодарны товарищу Лукашенко, что мы в таком долгу. Наше будущее поколение в долгу перед всеми. Население говорит, что «я не брал, отдавать не буду», но это обязательно скажется на народе, хочется этого или нет. Как он будет отдаваться? Уменьшением зарплат или увеличением цен на продукты, это уже другой вопрос, но этот долг завел нас в кабалу.





У России очень хороший нюх на то, что происходит у соседей, они следят за этим. Мишустин не просто так приезжал перед санкциями против Беларуси и России. Наш товарищ просит денежку, но ему не дают. Его ставят перед условиями, чтобы он отдавал долги предприятиями, которые пока еще как-то дышат.





Более того, власти продолжают вкладывать в предприятия, которые не приносят никакой прибыли, что только еще ухудшает ситуацию с безработицей. Эти заводы рано или поздно будут никому не нужны и закроются.





С долгом очень сложная ситуация, как говорится, если он на 40-50% будет превышать ВВП, то, в принципе, можно уже объявлять деноминацию, девальвацию, дефолты и все, что хочешь. А обвинят кого? Врагов, которые внутри страны, заграницей, но только не власть.





Люди все видят. Сегодня настолько стали грамотными бабушки и дедушки, что и они понимают: доверять банковским системам нельзя. Многие стройки, которые строились у нас в стране, потихоньку замораживаются. В том же Борисове планировали построить очередной ледовый дворец в этом году. Все, перенесли по определенным причинам, нехватка денежных средств.





Политическая борьба продолжается, да, визуальная часть протеста изменилась. Но эти сотни тысяч протестующих никуда не ушли, они остались. Теперь люди услышали призыв, что мы уходим в экономический протест: не будем покупать эту продукцию, туда не будет вкладывать деньги, будем выводить деньги из банков, вкладывать в валюту. Произошел экономический удар по власти, поэтому в ответ у нас банки нормально не работают. Народ победит экономическим путем.