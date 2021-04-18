Дефицит чипов из Азии вызвал кризис в мировом автопроме. И что теперь?





Микрочип китайской компании Huawei





Автостроитель General Motors до середины мая снизил производство на двух заводах в США и Канаде, компания Hyundai в начале апреля на неделю останавливала свое головное предприятие в Южной Корее, у Toyota в марте не работали конвейеры в Чехии, а у Ford - в феврале в Германии, Volkswagen не смог выпустить в прошлом году на разных континентах порядка 100 тысяч автомобилей…



Автопром конкурирует за чипы с IT-индустрией и бытовой электроникой





Мировой автопром пробуксовывает и терпит убытки, столкнувшись с глобальной проблемой, но теперь, в отличие от прошлой весны и первой волны пандемии, это вовсе не низкий спрос: с ним-то сейчас как раз все хорошо. Производственные мощности отрасли вынужденно простаивают из-за того, что периодически не хватает комплектующих, а именно - микрочипов, и это теперь надолго. Немецкая консалтинговая компания Roland Berger предупредила 13 апреля, что "дефицит полупроводников будет ощущаться еще длительное время после 2021 года".





Основное объяснение происходящего звучит для избалованной вниманием автомобильной промышленности крайне обидно: она оказалась для производителей микрочипов, особенно азиатских, менее важным клиентом, чем компании, выпускающие информационно-коммуникационную технику и бытовую электронику.





Огромный глобальный спрос на такую продукцию в условиях пандемии и массового перехода на удаленную работу и учебу еще больше вырос, а потому производители чипов сосредоточились на обслуживании заказчиков, выпускающих компьютеры, смартфоны, телевизоры, игровые приставки и всевозможные другие гаджеты.





Пожары на двух заводах микроэлектроники в Японии и морозы в США





В известной мере их подтолкнули к этому и сами автостроители, надолго остановившие прошлой весной производство из-за локдаунов. Это нарушило сложившиеся цепочки поставок, а их быстрому восстановлению отчасти помешали чересчур пессимистические оценки перспектив автомобильной отрасли. Производители чипов оказались просто не готовыми к столь быстрому восстановлению спроса со стороны автостроителей и не заложили его в свои производственные планы.





Ситуацию дополнительно усугубили два пожара в Японии. В конце октября прошлого года у компании Asahi Kasei Microsystems (AKM) почти полностью сгорела фабрика, выпускающая аудиочипы, в том числе для автомобильных навигаторов. На ее восстановление может уйти целый год.





А месяц назад, 19 марта, вспыхнуло пламя на одном из тех заводов компании Renesas, которые специализируются именно на чипах для автомобилей. И хотя пожар уничтожил относительно небольшую часть предприятия, ему пришлось как минимум на месяц полностью остановить производство.





К тому же в феврале аномальные морозы и штормовой ветер частично парализовали энергоснабжение в американском штате Техас, где благодаря низким налогам сосредоточено большое число предприятий микроэлектроники. Из-за нехватки электроэнергии им временно пришлось приостановить производство. В городе Остине встали, среди прочих, завод южнокорейского гиганта Samsung и две фабрики нидерландской компании NXP - одного из крупнейших в мире поставщиков чипов для автопрома.





Электромобили и автономное вождение резко увеличат спрос на чипы





Однако возникший на рынке дефицит вызван не только временными трудностями и перебоями, он связан с фундаментальной причиной - стремительно растущей потребностью мирового автопрома в чипах, убеждены эксперты Roland Berger. Они подсчитали, что уже сейчас в автомобиле премиум-класса с двигателем внутреннего сгорания установлены полупроводники на 3 тысячи долларов.





Приборная доска электромобиля класса люкс Mercedes EQS: обилие электроники требует большого числа чипов





По мере перехода на выпуск электромобилей и развития автоматизированного и автономного вождения, полупроводников потребуется все больше и больше. Прогноз Roland Berger: к 2025 году суммарная стоимость используемых в полуавтономном электромобиле чипов составит свыше 7 тысяч долларов. Другой прогноз компании: в мировой микроэлектронике ускорится процесс концентрации производства, и крупные компании еще больше усилят свою рыночную власть.





А крупнейшие производители микрочипов находятся в Азии, причем не только в Южной Корее, Японии и Тайване, но и в коммунистическом Китае. Это серьезно беспокоит президента США Джо Байдена. Настолько серьезно, что 12 апреля он провел в Белом доме в режиме видеоконференции совещание, посвященное глобальному дефициту полупроводников, на которое пригласил два десятка руководителей ведущих американских корпораций из области информационных технологий, микроэлектроники и автомобилестроения.





Как Джо Байден намерен развивать полупроводниковую промышленность





Таким образом, тема чипов становится частью широкомасштабной стратегии новой американской администрации по модернизации экономики США с целью выиграть технологическое соревнование с Китаем, констатирует немецкая экономическая газета Handelsblatt. Борьбу с нынешним дефицитом, указывает издание, американский президент намерен вести на четырех направлениях.





Это, во-первых, протекционистские меры. Еще в феврале Байден распорядился до конца мая проверить имеющиеся трансконтинентальные цепочки поставок в ключевых отраслях экономики США, в том числе в микроэлектронике. Не исключено, пишет Handelsblatt, что Вашингтон введет затем новые заградительные импортные пошлины.





Второе направление - инвестиции. По данным газеты, Вашингтон может выделить до 50 млрд долларов на поддержку американских производителей чипов и научных исследований в области полупроводников, что должно повлечь за собой многочисленные частные капиталовложения в отрасль. В-третьих, Байден предпримет дипломатические усилия для формирования международных альянсов. Так, уже готовится американо-японское соглашение о сотрудничестве в области микроэлектроники.





Четвертым направлением Handelsblatt считает целенаправленное привлечение внимания американской общественности к угрозе технологического отставания США. Ведь если в 1990 году, по данным национальной Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), на Соединенные Штаты приходились 37% мировых мощностей по производству чипов, то теперь эта доля снизилась до 12%. Широкая общественная поддержка нужна Байдену, в частности, для того, что сломить в Конгрессе сопротивление противников своей дорогостоящей промышленной политики.





Микроэлектроника в Евросоюзе: потенциал есть





"Байден подает правильные сигналы", отмечает Handelsblatt и приходит к выводу, что планы президента США "вынуждают действовать не только Китай, но, в первую очередь, европейцев". Ведь если уж Америка озаботилась своей зависимостью от азиатских поставщиков чипов, то что тогда говорить о Европе.





Завод немецкой компании Elmos Semiconductor в Дортмунде специализируется на микрочипах для автопрома





Впрочем, отставание вполне еще можно наверстать, о чем свидетельствуют успехи Германии и ряда других стран Евросоюза в области производства аккумуляторных батарей. Всего несколько лет назад казалось, что европейцы в этой сфере безнадежно отстали и впредь будут обречены импортировать важнейший элемент электромобилей из Азии и Америки, однако благодаря скоординированным усилиям ЕС ситуация начала быстро исправляться.





Можно исходить из того, что нынешний острый дефицит чипов, больно ударивший по одной из ключевых отраслей европейской промышленности - автомобилестроению, а также набирающий силу бум электромобилей и пример нынешней модернизационной стратегии США подтолкнут и страны Евросоюза к целенаправленному стимулированию дальнейшего развития микроэлектроники. Тем более, что потенциал для этого имеется.





Silicon Saxony: "Кремниевая долина" в Дрездене





В Германии, к примеру, уже сформировался целый регион, который по аналогии с калифорнийской Кремниевой долиной называют Silicon Saxony - Кремниевая Саксония. Речь идет о Дрездене и его окрестностях. Здесь еще во времена ГДР находился комбинат Robotron - один из крупнейших в социалистическом лагере производитель вычислительной техники с десятками тысяч квалифицированных работников, и были традиции подготовки научных кадров в этой сфере.





Поэтому после воссоединения Германии в 1990 году сюда из разных стран потянулись инвесторы из области микроэлектроники: крупнейший немецкий производитель чипов Infineon, американский гигант отрасли Intel, уже упоминавшаяся нидерландская компания NXP, корпорация из США Applied Materials, выпускающая оборудование для производства полупроводников. Вокруг больших заводов сформировалась целая экосистема из средних и малых фирм - в общей сложности порядка 2300 предприятий с более чем 65 тысячами рабочих мест, сообщает отраслевое промышленное объединение под названием Silicon Saxony.





Последние новости из саксонского кластера микроэлектроники таковы. Американский производитель полупроводников Globalfoundries объявил о намерении из-за глобального дефицита чипов расширить три своих завода, в том числе предприятие в Дрездене. В удвоение его мощностей будет вложено порядка 400 млн евро.





А немецкий концерн Bosch сообщил, что завершает самый крупный инвестиционный проект в 130-летней истории фирмы и в июне официально откроет в Дрездене свой новый завод. Предприятие, в которое было вложено около 1 млрд евро, будет выпускать чипы для электрических и гибридных автомобилей.