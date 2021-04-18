EPAM купила крупного польского разработчика – компанию PolSource





Как сообщает dev.by, главный офис PolSource расположен в Кракове. В компании работает более 350 человек. По информации CrunchBase, сделка с EPAM состоялась ещё в начале марта. Её сумма не разглашается.





В EPAM отмечают, что сделка поможет компании стать одним из глобальных лидеров в разработке Salesforce-решений.





Из-за пандемии мировой спрос на решения в области автоматизации бизнес-процессов резко увеличился. Напомним, что в сентябре 2020 года EPAM объявила о покупке компании Ricston, которая также специализируется на разработке программ для цифровизации бизнеса.