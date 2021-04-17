Он не любил синематограф? "Беларусьфильму" - из всех искусств - выделят 5,5 млн рублей на погашение долгов
Александр Лукашенко поручил выделить "Беларусьфильму" 5,5 млн рублей из бюджета на погашение долгов.
Беларусьфильм / БЕЛТА
Это следует из его решения от 16 апреля, копию которого опубликовал телеграм-канал о белорусском кино “Священный Белавуд”.
Кинокомпания должна вернуть средства с 2023 по 2027 год — по 1,1 миллиона в год. За этим будет присматривать Комитет госконтроля, а ответственными назначены Владимир Карачевский и нынешний Министр культуры Анатолий Маркевич, пишет euroradio.pl.
18:56 17/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение