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Он не любил синематограф? "Беларусьфильму" - из всех искусств - выделят 5,5 млн рублей на погашение долгов

Александр Лукашенко поручил выделить "Беларусьфильму" 5,5 млн рублей из бюджета на погашение долгов.

Беларусьфильм / БЕЛТА
 
Это следует из его решения от 16 апреля, копию которого опубликовал телеграм-канал о белорусском кино “Священный Белавуд”. 

Кинокомпания должна вернуть средства с 2023 по 2027 год — по 1,1 миллиона в год. За этим будет присматривать Комитет госконтроля, а ответственными назначены Владимир Карачевский и нынешний Министр культуры Анатолий Маркевич, пишет euroradio.pl.
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