В Беларуси разрешили денежные переводы в разных валютах и с любых счетов
В Беларуси разрешили денежные переводы в разных валютах и с любых счетов
В частности, физлица смогут отправлять деньги с любого своего счета, даже из банков, которые не входят в систему денежных переводов. Об этом сказано в комментарии Нацбанка.
Можно будет отправлять деньги в разных валютах: они будут рассчитываться по обменному курсу банков, если иной обменный курс не установлен правилами системы денежных переводов.
Клиенты банков смогут переводить деньги, используя инфокиоски и другие системы самообслуживания, интернет-банк и мобильные приложения банков, пишет myfin.by
О национальных сайтах
Также в Беларуси разрешили создавать местные сайты систем денежных переводов.
Обратившись на национальный сайт системы денежных переводов, физлица смогут:
отправлять денежный перевод;
получать денежный перевод;
отзывать невыплаченный денежный перевод или изменить его реквизиты;
получать информацию о всех отправленных и полученных денежных переводах;
получать информацию об изменении условий договора о предоставлении услуг по денежным переводам;
взаимодействовать с банком по вопросам о денежных переводах.
Изменения повысят удобство и востребованность денежных переводов и позволят банкам расширить перечень услуг, отмечает регулятор.