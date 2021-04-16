Из банка — в банку? Где хранить деньги в «смутные времена»

По различным оценкам, объем вкладов населения сократился на сумму от 1 до 2 млрд долларов, пишет Завтра твоей страны.





Понятно, что количество денег у всех разное, но вопрос актуален для всех: и что теперь? Не хранить же эти деньги дома? И есть ли альтернативные способы гарантирующие сохранность — а еще лучше — приумножающие личные сбережения?





Об этом в рубрике «Коротко и понятно» мы расспросили экономиста Леонида Злотников и старшего научного сотрудника «Альпари Евразия» Вадима Иосуба.





Процесс выноса денег из банков продолжится?





— Несмотря на то, что в правительстве сейчас очень напряженно думают, как сделать так, чтобы отток денег прекратить, процесс этот продолжится. Не исключена также вероятность, что в какой-то момент этот процесс может быть прекращен административным путем. Случаи, когда власть замораживала вклады с обещанием впоследствии их разморозить, известны истории, — отмечает Леонид Злотников.





Что же тогда делать с деньгами, которые оказались на руках у людей?





Все зависит от объема средств.





Одним из вариантов Леониду Злотникову видится инвестирование в бизнес.





— Можно приобрести акции иностранных предприятий, которые наверняка не разорятся в ближайшее время. Правда, самому покупать акции какого-то предприятия — очень опасно, — отмечает экономист. — Оптимально действовать через хедж-фонды, в которые стекается большое количество денег от разных инвесторов, а уже эти фонды определяют, какие портфели акций купить.





Еще один из вариантов — хранить деньги в иностранном банке. С 1 марта 2019 года белорусам разрешили открывать счета в иностранных банках без получения разрешения Нацбанка, которое раньше нужно было запрашивать предварительно. Правда, речь идет об обычном счете, для открытия депозита за рубежом (когда предполагается получение процентов) такое разрешение по-прежнему требуется.





Сейчас очень активно стал развиваться внутренний рынок ценных бумаг. Облигации в долларах и хорошие проценты. Чем не вариант?





— Облигации белорусских предприятий — это не феномен последнего времени, — отмечает Вадим Иосуб. — У нас уже несколько лет идет развитие рынка облигаций из-за того, что многим предприятиям сложно или дорого кредитоваться в банках. Доходность по ним, как правило, заметно выше, чем по депозитам. Кстати говоря, у нас сейчас валютные облигации выпускать запрещено, это облигации, привязанные к курсу. То есть вы их покупаете за белорусские рубли по курсу и возмещать вам будут за белорусские рубли по официальному курсу. Это надо понимать, потому что мы были свидетелями того, как официальные курсы валют в разы меньше курсов на черном рынке.





Кроме этого, эксперт напоминает, чем облигации отличаются от вклада:





— По вкладу у нас есть государственные гарантии, по облигациям никаких гарантий не существует. Теоретически возможен дефолт, банкротство эмитента. То есть человеку, чтобы купить облигации как минимум надо познакомиться с отчетностью эмитента, понимать насколько он надежен/не надежен, какие риски роста или, наоборот, банкротства. Если вы не можете отличить надежного эмитента от ненадежного, то это превратится в рулетку — отдал кому-то деньги под проценты и надеешься, что он вернет.





— Вдобавок надо учитывать риски ведения бизнеса в Беларуси, — дополняет Леонид Злотников. — Любое частное предприятие может разориться не по своей вине. Новый принятый закон — и все, конец бизнесу.





Раз по вкладам есть гарантии государства, может быть, все же стоит рассматривать валютные вклады?





Здесь все не так однозначно. Зависимость белорусской экономики от российской, труднодоступность кредитов, привели нас к очень сложному состоянию.





— Развитие событий может быть разным, в том числе не исключена ситуация, когда правительство не сможет гарантировать сохранность денег. С финансами сейчас перенапряг — много предприятий, которые не зарабатывают и подпитываются финансами за счет других, плюс очень большая задолженность по кредитам у предприятий, которая просто так сама собой не рассосется. Здесь могут быть банкротства.





Но завтра, скорее всего, это не случится. И вклады, скорее всего, не заморозят.





В целом ориентир такой: пока золотовалютный резервный фонд не сократился до 3-4 млрд долларов (сейчас он почти 7 млрд, а Нацбанк обещал, что к концу года будет он будет не менее 6 млрд долл.), правительство всегда может за счет этого фонда дефицит какой-то покрыть. А вот на отметке в 4 млрд долларов ситуация станет очень острой и опасной, — заключает Леонид Злотников.





То есть на какое-то ближайшее обозримое будущее стандартные советы экономистов диверсифицировать вклады еще уместны?





- Да, вполне. Если речь идет о небольших сбережениях, можно машину обновить, или новый холодильник купить. Но уповать на доллары под подушкой как гарантию своей экономической безопасности тоже не стоит, -у верен Леонид Злотников. - Ведь при всей сложности ситуации внутри нашей страны стоит оценивать и внешние факторы. К примеру, сейчас в очень тревожной ситуации находится Китай. Там долги предприятий в 2,7 раза превышают ВВП страны. Очень много нерентабельных предприятий, которые не закрывают, а иначе куда девать рабочую силу? Это не может не влиять на международную экономику и в частности, курс доллара.





Так что однозначного совета, где хранить деньги в “смутные времена” нет, а вот аргументов, чтобы задуматься о сохранности своих средств - достаточно.







