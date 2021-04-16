"1. Масштаб сокращений на белорусских предприятиях и в учреждениях. впечатлил. Денег нет совсем и по всей стране.





2. Совмин ввел запрет на вывоз пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи и прочих злаков. Ждем классику от родоначальника жанра политического стэнд-апа: «Взялся за яйца – пропали молоко».





3. МАРТ контролирует цены на 55% товаров в надежде остановить инфляцию. Удивительно, но инфляция останавливаться не желает. Но на самом деле и не должна была. Просто кто-то плохо учился в университете и пропускал важные пары.





4. На торгах впервые за несколько месяцев объем торгов превысил 100 млн долларов. До этого в течение месяца они были не выше 20 млн. Нацбанк может сколько угодно делать вид, что все хорошо, но экономику обмануть еще никому не удавалось. А то, что обмануть ее пытаются, признался сегодня Каллаур.





Но еще интереснее то, что глава Нацбанка рассказал о своей стратегии инвестирования и том, что хранит деньги в белорусских рублях. Заявление отважное, поэтому его разберем отдельно. Тут есть два аспекта.





Первый. Режим начинает рубить дрова золотыми топорами. В пропагандистскую топку брошен даже глава Нацбанка. Его соседство с экспертом БИСИ гражданкой Речиц, которая в недавнем анализе обвинила белорусские независимые исследовательские центры в желании «ввести общество в депрессивное состояние и тем самым минимизировать шансы экономического развития под руководством действующих властей», выглядит комично.





Но имидж – ничто, жажда - все. Похоже, в Нацбанке вскрыли последний конверт Прокоповича.





Второй. Каллаур признался в инсайдерской торговле. Конечно, кому, как не главе Нацбанка знать про все ожидаемые движения беларуского рубля относительно доллара и евро, а также про планируемые девальвации.





Тут даже удивительно, что прибыльность сбережений Каллаура всего лишь на 70% выше валютных вкладов. Ведь именно глава Нацбанка принимает все (ладно, почти все) решения относительно денежно-кредитной политики страны.





Можно и подыграть себе: когда надо, придержать курс (пока деньги на рублевом депозите), а как срок депозита закончился – снять рубли с депозита, зайти в обменник, который есть прямо в здании самого Нацбанка, поменять на доллары или евро, вернуться в свой кабинет и ослабить курс.





Вечером того же дня вновь пойти обменять уже по новому курсу и снова положить на депозит в рублях. И уж, конечно, Каллаур вряд ли переживает по поводу неожиданно резкой девальвации белорусского рубля – он-то сам себя предупредит, если что.





К слову, это по факту инсайдерская деятельность. Для справки: инсайдер – это любой человек, имеющий доступ к закрытой информации (например, служебной или коммерческой тайне). В развитых странах за такое могут и в тюрьму посадить, не говоря уже об общественном скандале и потере должности.





От себя можем добавить, что не рекомендуем повторять трюк Каллаура в домашних условиях. Опасно для вас и ваших денежных средств. Поскольку формально доходность выше, а в пересчете на валюту получается минус. Такая вот занимательная математика.





Теперь самый главный вопрос: когда заканчиваются 13 месяцев безотзывного вклада, о котором заявил Каллаур? Может, уже?"