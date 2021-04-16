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Светлогорский ЦКК в очередной раз ушел в минус

По итогам 2020 года Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК) не получил чистой прибыли. Вместо нее — минус примерно 71,9 млн рублей. В 2019 году было плюс 38,1 млн.

Предприятие подвели выросшие курсовые разницы. Также пришлось выплатить почти в четыре раза больше процентов по кредитам. Выручка при этом увеличилась значительно: с 230 млн до 363,6 млн.

Не так давно предприятию продлили сроки возврата бюджетных займов. Одна из причин проблем ЦКК — неудачный опыт сотрудничества с китайскими партнерами. 

Те должны были построить новые мощности, но затем начались проблемы со сдачей объекта в срок. Белорусская сторона обвинила подрядчиков из КНР в саботаже и отказалась работать с ними далее, напоминает officelife
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