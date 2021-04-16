Светлогорский ЦКК в очередной раз ушел в минус

Предприятие подвели выросшие курсовые разницы. Также пришлось выплатить почти в четыре раза больше процентов по кредитам. Выручка при этом увеличилась значительно: с 230 млн до 363,6 млн.





Не так давно предприятию продлили сроки возврата бюджетных займов. Одна из причин проблем ЦКК — неудачный опыт сотрудничества с китайскими партнерами.



