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БНПА: ликвидация института частнопрактикующих адвокатов ухудшит инвестклимат

Лишение адвокатов права оказывать юридическую помощь в составе юридических бюро, а также индивидуально отразится на инвестиционном климате Беларуси.

БНПА: ликвидация института частнопрактикующих адвокатов ухудшит инвестклимат
Это повлечет за собой снижение инвестиций и как результат — причинение ущерба государственным интересам. Такое мнение в письме в парламент выразила Белорусская научно-промышленная ассоциация.

Для иностранного бизнеса привычная юридическая поддержка, которая обеспечивается адвокатскими фирмами, является стандартным уровнем комфорта. 

Можно прогнозировать, что юридические консультации, лишенные корпоративных принципов и стандартов работы, не будут справляться с проектами, обслуживающими иностранные компании, считают в БНПА.

"Лишение иностранного бизнеса понятного уровня юридической поддержки в лице адвокатских бюро станет существенным препятствием для прихода иностранных инвесторов и повлечет отток иностранных инвестиций", - подчеркивают в БНПА.

Поэтому БНПА просит сохранить статью 29 закона «Об адвокатуре» (о формах осуществления деятельности) в действующей редакции, пишет officelife

Напомним, сегодня депутаты приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности", среди прочего, поправками предусмотрена ликвидация адвокатских бюро и индивидуальной практики
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