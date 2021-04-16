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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Доллар обвалился до месячного минимума

На торгах в пятницу белорусский рубль уже четвёртый раз подряд подорожал к доллару, опустив его на минимум за месяц.

Стоимость корзины валют выросла на 0,19% и покинула минимум за 79 дней. Напомним, что вчера белорусский рубль дорожал с рекордной скоростью за последние 7,5 месяцев.

Курс доллара упал ещё на 0,0156 BYN до 2,5965 BYN/USD.

За последние семь торгов доллар подешевел уже шестой раз. Его стоимость за это время рухнула на 0,0711 BYN, а до этого американец находился на историческом максимуме.

Курс евро обвалился ещё на 0,0178 BYN до 3,1082 BYN/EUR и оказался на минимуме за 15 дней.

Евро, как и доллар, подешевел уже шестой раз за последние семь торгов. Общее снижение курса евро за это время составило 0,0602 BYN.

Курс российского рубля подскочил на 0,0344 BYN до 3,4363 BYN/100 RUB, но это гораздо меньше вчерашнего обвала сразу на 0,0518 BYN, в результате которого сотня российских рублей подешевела до минимума почти за четыре месяца.

Итоги недели 12-16 апреля 2021 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил уходящую неделю значительным укреплением к доллару и евро, незначительно подорожав к российскому рублю:

курс доллара −0,0446 BYN (−1,69%);
курс евро −0,0354 BYN (−1,13%);
курс российского рубля +0,0065 BYN (+0,19%);
корзина валют −0,64%.

Центробанк России

Российский рубль посмотрел на санкции США, рассмеялся и нокаутировал доллар вместе с евро.

Банк России опустил официальный курс доллара на завтра на 1,43 RUB до75,5535 российских рублей — минимума более чем за три недели.

Официальный курс евро на завтра обвалился сразу на 1,77 RUB до 90,4602 российских рублей до минимума за 11 дней.

Итоги недели 12-16 апреля 2021 на валютном рынке России

Российский рубль завершил неспокойную неделю укреплением и к доллару, и к евро:

курс доллара −1,6122 RUB (−2,09%);
курс евро −1,3207 RUB (−1,44%);
Источник: select.by
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