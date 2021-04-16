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Мишустин настаивает на "интеграции" налоговых систем Беларуси и РФ

Премьер РФ Михаил Мишустин во время встречи с Лукашенко предложил ему "ознакомиться" с российскими наработками в налоговой сфере с целью "интеграции" налоговых систем двух стран "без какого-либо поглощения".

Лукашенко и Мишустин, архивное фото

В ходе встречи с Лукашенко в Минске Мишустин отметил, что "необходимо сегодня посмотреть, как можно интегрировать наши системы". 

"Это должно быть выгодно, а ни в коем случае не быть каким-то поглощением", - уверяет российский премьер.

Как сообщалось ранее, именно дорожная карта по "унификации" налоговых систем Беларуси и РФ оказалась неприемлемой для беларуских властей в конце 2019 года, поскольку это и есть частичная потеря суверенитета. 
"Белорусский партизан"
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