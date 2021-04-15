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Мнение: Нацбанк признал неэффективность ручного управления ценами

Экономист Ярослав Романчук считает, что изменение ставки рефинансирования на 8,5% является признанием неэффективной денежно-кредитной политики.

Как рассказал Ярослав Романчук в своем блога на Youtube, если проанализировать показатели по широкой денежной массе, которые предоставляет Нацбанк, то можно увидеть, что в текущем году никаких существенных изменений здесь не произошло.

«Более того, мы видим активные рубли (М1) и (М2) оба находятся в минусе. То есть, Национальный банк сдержался, он реагирует на то, что происходит в экономике и понимает, что как только включит денежный станок – хана будет макроэкономической стабильности», - констатировал экономист.

Поэтому, если судить по этим показателям, то никаких оснований для изменения ставки рефинансирования нет. Зачем же Нацбанк увеличил с 21 апреля ставку рефинансирования до 8.5%?

Как считает Ярослав Романчук, повышение ставки рефинансирования означает, что деньги в Беларуси будут запредельно дорогими. Это означает, что не будет ипотеки, не будет кредитов для бизнеса, не будет поддержки малого предпринимательства. 

Зато по-прежнему останутся те, кто будет получить от государства кредиты под 1-2% годовых. Это те самые государственные предприятия, которые неподвластны рыночным законам и очень важны для Лукашенко, и которые искусственно поддерживаются на плаву за счет всей экономики и жителей страны.

«Это все те предприятия, которые давным-давно должны были пройти через процедуру либо банкротства, либо санации, либо приватизации – любого из того, что сделает их нормальными коммерческими предприятиями. А так мы видим, что каждый год правительство принимает постановления, списывающие долги, переносящие долги на будущий период – это и создает проблемы для всей экономики», - уверен Ярослав Романчук.

По мнению экономиста, ставка рефинансирования в 8,5% - это признание инфляции, признание напряжения в финансовой системе, дефицита бюджета, ухудшения платежного состояния предприятий, снижения доходов населения.

«Все это говорит о том, что мы погружаемся в период рецессии, в период стагнации, выхода из которых на горизонте нет», - резюмировал экономист.
Источник: ej.by
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