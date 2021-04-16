Один вариант хуже другого

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— Вопрос в том — какой будет поддержка властей убыточным госпредприятиям? Если власти будут «финансировать» их, то есть забирать деньги из нашего общего кармана — бюджета, то по цепочке деньги от более крупных перетекут многим мелким компаниям, в том числе и частному бизнесу — это одно. Если поддержка будет оказываться, как в случае АПК несколько лет назад, когда разрешили фактически не рассчитываться с частными предприятиями, - это второй вариант. Тогда отсрочку по выплатам продлили по моему до 2035 года, взамен предложив взять акции сельхозпредприятий, пишет myfin.by.





“В этом случае неплатежи приобретут обвальный характер — частный сектор просто прекратит работу и взаимоотношения с государственными предприятиями, не имея возможности влияния на принятия решений в пользу оплаты товаров, услуг, работ”, - отмечает Геннадий Терпиловский.





А ведь могут массово включиться и коррупционные схемы, когда владельцы частных компаний начнут приходить с протянутой рукой к директорам госпредприятий, и просить рассчитаться, а те требовать вознаграждение за «решение вопроса»