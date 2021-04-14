Государственное предприятие в Борисове платит сотрудникам комиссионное вознаграждение
О специфической форме оплаты труда стало известно благодаря списку вакансий.
Из списка свободных вакансий, опубликованных на сайте райисполкома, стало известно, что государственному предприятию «Борисовская стоматологическая поликлиника» нужны два врача: ортопед и хирург.
В объявлении нет ничего необычного, пишет ex-press.by, разве что зарплата, которую обещают специалистам с высшим медицинским образованием в государственном предприятии — по 450 рублей каждому за двухсменный режим работы.
На такую оплату труда согласится далеко не каждый грузчик, но для врачей придумана «замануха» в виде маленького примечания: « + комиссионное вознаграждение».
Комиссионное вознаграждение, как правило, представляет собой форму оплаты труда прежде всего посредников — торговых представителей, комиссионеров, агентов, брокеров и т.п. Размер вознаграждения в этом случае прямо или косвенно зависит от величины товарооборота, обеспеченного этой деятельностью.
Здесь речь идет, видимо, об определенных отчислениях врачам от суммы платных услуг, оказываемых поликлиникой. Но пределы, в которых может колебаться комиссионное вознаграждение, не указаны.
Интересно, что в частных стоматологических клиниках Минска есть вакансии для подобных специалистов с гораздо более высоким уровнем оплаты труда.
Например, стоматологу-ортопеду с трехлетним стажем работы предлагают зарплату «от 4000 рублей». Правда, при этом нужно иметь первую категорию.
Источник: Сергей Давидович
08:42 16/04/2021
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