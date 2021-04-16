Уровень бюджетной грамотности белорусов низкий, но он растет

Об этом говорится в новом исследовании «Бюджетная грамотность населения Республики Беларусь», проведенном исследовательским центром BIPART. Оно основано на результатах опросов населения, по итогам которых была проведена оценка общего уровня бюджетной грамотности белорусов. Презентация работы прошла в Минске 14 апреля.





Налоги





Как говорится в исследовании, уровень бюджетной грамотности населения Беларуси в целом довольно низкий, его средняя оценка составила 2,02 балла из 5 возможных. При этом белорусы лучше всего знают основные ставки налогов и сборов, а хуже всего представляют структуру расходов бюджета.





Лучше всего белорусы осведомлены о ставке подоходного налога: 76,9% респондентов правильно оценили этот параметр. Хуже всего среди направлений бюджетных расходов респонденты ориентируются в расходах социальной направленности: например, лишь 4,2% участников опроса знают, что образование было наиболее финансируемым направлением расходов консолидированного бюджета в 2020 году.





В Беларуси по законодательству в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) направляется 35% заработной платы работника, в том числе 34% перечисляет работодатель и 1% - сам работник. Правильно оценило общий размер отчислений в ФСЗН лишь 32,3% опрошенных. При этом 26,3% считают, что в ФСЗН перечисляется 1% от заработной платы (эта ставка указана в расчетных листах), 12% опрошенных считают, что отчисления в ФСЗН составляют 13% заработной платы, еще 6,6% полагают, что в ФСЗН перечисляется 5% заработной платы. 22,7% респондентов затруднились ответить на вопрос.





В Беларуси ставка НДС составляет 20%, данный налог включается в цену большинства товаров и услуг. По итогам опроса 66,7% респондентов дали верный ответ. При этом 18,8% респондентов полагают, что в стоимость товаров включается НДС по ставке 10%, а 2,6% - что в цену товаров не закладывается никаких налогов. 11,9% респондентов затруднились ответить на вопрос.





Всего 14,9% опрошенных смогли правильно оценить суммарную долю от начисленной зарплаты работников, перечисляемую в бюджет сектора государственного управления в виде налогов и взносов. В Беларуси этот параметр составляет от 40% для организаций, не пользующихся льготами. Столько же респондентов полагают, что размер обязательных отчислений в бюджет сектора государственного управления составляет от 30 до 39% заработной платы. 25,3% респондентов считают, что отчисления составляют от 10 до 19% заработной платы, а 7,3% - менее 10% заработной платы. Самый популярный вариант ответа «Затрудняюсь ответить» выбрало 27,2% опрошенных.





При этом белорусы склонны значительно завышать оценку собственной бюджетной грамотности: порядка 80% респондентов считают, что они имеют представление об объемах средств, выплачиваемых в бюджет, однако правильно оценить размер обязательных отчислений с заработной платы способны менее 15%.



Прозрачность и подотчетность





Как отмечается в исследовании, в Беларуси растет общественный запрос на прозрачность и подотчетность бюджетного процесса. Так, по сравнению с 2017 годом ухудшилась оценка гражданами понятности и прозрачности процедуры госзакупок, а доля несогласных с утверждением об открытости и понятности госзакупок выросла с 54,5% до 62,1%; доля белорусов, в той или иной мере согласных с тем, что органы власти должны финансироваться гласно и только за счет средств бюджета, возросла с 77,4% до 85,2%; а доля белорусов, осведомленных о том, какой орган утверждает бюджет, возросла с 15,5% до 22,6%.





Мифы о силовиках





Как отметила в ходе презентации исследования одна из его авторов, аналитик проекта «Кошт урада» Жанна Кулакова, в белорусском обществе полно бюджетных мифов.





«В особенности это касается аспекта, который связан с преувеличением расходов на силовиков и преуменьшением расходов на социалку. Это снижает мотивацию платить налоги, а наоборот повышает мотивацию уйти в тень, ничего государству не платить. То есть от этого может страдать наполняемость бюджета», – сообщила Жанна Кулакова.





Как показало исследование, расходы на армию, милицию и госдолг гораздо чаще отмечаются в качестве финансируемых в больших объемах по сравнению с расходами на образование и здравоохранение. 48,5% респондентов полагают, что самое значительное финансирование в Беларуси получают силовики, а 31,3% указали в качестве самых финансируемых направлений госдолг и общегосударственную деятельность. Спорт и СМИ отметило 4,7% респондентов, а 7,2% затруднились ответить на вопрос.





Вместе с тем, самую значительную долю расходов консолидированного бюджета в 2020 году – 17,8% – планировалось направить на образование. Однако эту сферу в качестве наиболее финансируемой отметило лишь 4,2% респондентов. При этом 47,1% опрошенных указали на поддержку экономики, а 39,5% - на обслуживание государственного долга. 9,1% респондентов затруднились ответить на вопрос.





Подобная неосведомленность, на взгляд авторов исследования, может быть связана как с представлениями белорусов о наиболее значимых для государства сферах поддержки, так и с недостаточной прозрачностью бюджетного процесса.



Динамика грамотности





Как говорится в исследовании, проводимые в Беларуси опросы позволили выявить следующие изменения по сравнению с 2017 годом:





С 73,8% до 80,5% возросла доля белорусов, позитивно оценивающих собственные знания об уплачиваемых налогах;

осведомленность белорусов о том, какие налоги с зарплаты уплачиваются в обязательном порядке, возросла в части необходимости уплаты подоходного налога с 85,4% до 91,6%, в части необходимости отчислений в ФСЗН – с 72,9% до 85%;

ухудшилась оценка понятности и прозрачности процедуры госзакупок: доля несогласных с утверждением об открытости и понятности госзакупок выросла с 54,5% до 62,1%;

с 15,5% до 22,6% возросла доля белорусов, осведомленных о том, какой орган утверждает бюджет;  с 77,4% до 85,2% возросла доля белорусов, в той или иной мере согласных с тем, что органы власти должны финансироваться гласно и только за счет средств бюджета.