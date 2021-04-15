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Более 77% бюджета Минска сформировано негосударственным сектором

На 1 апреля текущего года 77,2% бюджета Минска обеспечено негосударственным сектором экономики, сообщили в четверг в министерстве по налогам и сборам.

"В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 77,2%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 73,7%. На организации государственного сектора приходится 22,8% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,1%, на физических лиц – 1,4%", - проинформировали interfax.by в инспекции МНС по Минску.

Всего в Минске 141,1 тыс. субъектов хозяйствования - 138,5 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. субъектов госсектора. Этими плательщиками внесено в бюджет столицы Br2,7 млрд и Br0,8 млрд соответственно.

В составе хозяйствующих субъектов 58,6 тыс. организаций и 82,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также, плательщиками налогов (сборов) являются 249 тыс. граждан.

Субъектов малого и среднего бизнеса в Минске - 124,4 тыс. За первый квартал 2021 года в консолидированный бюджет ими внесено Br1,5 млрд, это 41,1% консолидированных поступлений Минска.
 
Самые крупные плательщики налогов в Минске: Газпром трансгаз Беларусь, Табак–Инвест, Славнефтехим, Минскэнерго, Белорусская нефтяная компания, Мобильные телесистемы, Минский завод виноградных вин, Минск Кристалл, Новая нефтяная компания и А1.  

"Данными организациями уплачено в бюджет Br1,2 млрд или треть доходов консолидированного бюджета города", - проинформировали в МНС.
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