Беларусь по цене мобильного интернета на 13-м месте из 230 стран

Эксперты Cable.co.uk собрали и проанализировали информацию о 6148 тарифных планах услуг мобильной передачи данных в 230 странах мира в период с 8 декабря 2020 года по 25 февраля 2021 года, пишет thinktanks.by По результатам этой работы было опубликовано исследование «Мировые тарифы на передачу данных в 2021 году».

Согласно данным рейтинга, средняя цена 1 Гб мобильных данных в Беларуси - 0,43 доллара. При этом минимальный тариф на передачу 1 Гб - 0,2 доллара, а максимальный - 16,62 доллара. Всего составителями было изучено 14 белорусских тарифных планов.

В исследовании отмечается, что тарифы на передачу данных одни из самых дешевых в странах бывшего СССР и окрестностях, а одни из самых дорогих - в Северной Америке, Африке и Западной Европе.

Топ-10 стран с самой низкой средней ценой за 1 Гб мобильного интернета:

Израиль — $0,05 за 1 Гб;

Кыргызстан — $0,15 за 1 Гб;

Фиджи — $0,29 за 1 Гб;

Италия — $0,27 за 1 Гб;

Судан — $0,27 за 1 Гб;

Российская Федерация — $0,29 за 1 Гб;

Молдова — $0,32 за 1 Гб;

Бангладеш — $0,34 за 1 Гб;

Шри-Ланка — $0,38 за 1 Гб;

Чили — $0,39 за 1 Гб.





Самый дорогой тариф мобильного интернета исследователи обнаружили в Греции. Там 1 Гб обходится пользователю в 768,87 доллара.