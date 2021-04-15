Дорегулировались? Власти ввели запрет на вывоз злаков из страны
В Беларуси устанавливается временный (пока на три месяца) запрет на вывоз пшеницы и меслина, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих злаков.
Соответствующее постановление Совета министров №221 принято 14 апреля 2021 г, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, запрет будет действовать на вывоз указанных товаров:
- за пределы Беларуси в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вне зависимости от их страны происхождения;
- за пределы таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.
Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования, то есть уже, и действуют в течение трех месяцев.
С учетом возможных перебоев в торговле рекомендует создать дома запасы долгохранящихся продуктов.
"Белорусский партизан"
17:52 15/04/2021
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