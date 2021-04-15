Дорегулировались? Власти ввели запрет на вывоз злаков из страны





Соответствующее постановление Совета министров №221 принято 14 апреля 2021 г, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.





Согласно документу, запрет будет действовать на вывоз указанных товаров:





- за пределы Беларуси в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вне зависимости от их страны происхождения;





- за пределы таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.





Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования, то есть уже, и действуют в течение трех месяцев.