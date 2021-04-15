Александра Коржича в Печах стала одним из самых резонансных событий 2017 года. В новостных сообщениях значилось, что 17 сентября солдат оказался в медицинской части, 26 сентября его выписали. Больше Александра не видели, пишет Смертьв Печах стала одним из самых резонансных событий 2017 года. В новостных сообщениях значилось, что 17 сентября солдат оказался в медицинской части, 26 сентября его выписали. Больше Александра не видели, пишет Медиа-Полесье.





А 3 октября в подвале здания медицинской части его обнаружили повешенным на брючном ремне. Основной версией был суицид. Следствие пришло к выводу, что это было доведение до самоубийства.





Несколько лет мама Светлана пыталась доказать, что её сын не сам полез в петлю.





Материнское сердце чувствовало…

— Опасения у меня были, как только он в эту армию пошёл. Началось всё с Бреста. Один парень сорвался, удрал. Другого скорая забрала. А Саша у меня законопослушный. Материнское сердце было не на месте. Говорила: «Саша, не кричи, не возмущайся…»





Светлана вспоминает, что сын во время службы просил переводить деньги. Женщина работала на двух работах, держала хозяйство. Мама предполагала о проблемах или долгах. Но Саша утверждал, что всё в порядке. В какой-то момент перестал рассказывать, как его дела. Однажды и вовсе не позвонил, хотя должен был. На сердце матери поселилась тревога.





— Саша говорил, что со всем разберётся сам. Не нужны никакие деньги. По воскресеньям обычно звонил. А тут идут учения, звонка не было. Я уже с понедельника начала телефоны перебирать. Сказала племяннице. Что-то непонятное, никто трубку не брал. Решили, что надо будет ехать. Готовилась ко сну, раздался звонок. Командир части. Сказал, что попытка суицида. Закончилась летальным исходом. Сели в машины и поехали.





Женщина приехала в Борисов, но увидеть сына не смогла. Закрались сомнения, действительно ли это самоубийство, если тело готовят так долго.





— Какое-то самоубийство! Какое? Сутки труп готовили. Почему сразу не показали, если это самоубийство? Сашу одели во всё новенькое. Но даже глаза не закрыли.





— Говорили мне, что виноваты компьютерные игры, несчастная любовь. У меня мальчик был развитый. Не надо мне сочинять. Сплошной бред, разыгранный театр.





У меня была цель: отвоевать его честь и достоинство

Смерть пинского солдата всколыхнула общественность. Многие детали самоубийства вызывали вопросы. Почему шнурки на ботинках были связаны? Зачем майка на голове? Почему на руках, на голове остались следы? Мама ни на секунду не поверила, что её ребёнок свёл счёты с жизнью. И начала отстаивать свою точку зрения.





— Я не смирилась с этой ситуацией. Добилась того, что комиссия военно-медицинская заключила, что это была военная травма, полученная при исполнении воинского долга. Вот, какая у нас армия. Я через такие круги ада прошла за это время. Если бы Саша знал, то не захотел бы он ни в эту армию, ни эту родную Беларусь защищать, как он хотел, бил себя в грудь. Я из Беларуси никуда не уеду, говорил. Наверное, бежал бы за тысячи километров.





— Мне говорят, что всех там перешерстили, поубирали. А мне какая разница? Сына нет. Хочу, чтобы люди знали правду, что в нашей стране жизнь ничего не стоит. Особенно солдата.





Достроить дом и купить BMW. Не сбылось

Мама вспоминает, что армия Александра не страшила. Планировал свою жизнь после службы и думал о покупке новой машины.





— Саша мечтал после армии достроить дачу в Галево. Хотел машину поменять на BMW. Думал получить высшее образование. Он же нашу индустрию закончил. А здесь сразу расписку пиши, что пойдёшь в армию служить, а то привлекут к ответственности и диплом не выдадут. Горела бы эта армия и эти дипломы ярким пламенем, только он бы жив остался.





Вытянул парня из петли

Александр был единственным ребёнком в семье. Родители в разводе. Для мамы сын — опора и надежда. Женщина дожидалась, когда закончится служба. От вестей иногда стыла кровь. Служба в армии казалась пыткой. Саша однажды поделиться с мамой шокирующей ситуацией, которая происходили на его глазах.





— Саша успел рассказать, что спас солдата. Он в петле был. Вытянул. Он сам туда полез? Да быть такого не может. Саша спрашивал у меня: «Мама, я сделал хорошо или плохо?». Мама этого мальчика, тоже пинчанина, прибегала ко мне на рынок. Мол, ваш сын герой. А потом, когда коснулось, отказались от своих слов. Все боятся. Уже же вас всех не задушат. Все попрятались по норам, как мыши.





Предположить, что служба в армии может стать фатальным событием в жизни ребёнка, мать не могла. Сейчас о сыне напоминают лишь вещи, которые до сих пор хранятся в доме.





— Одежда его вся висит. И армейская. Передали мне. Шнурочки даже вернули, которыми ноги были связаны. Отвезла на кладбище, там оставила.





Его жизнь оценили в 2750 рублей

За смерть сына женщине выплатили компенсацию. Кроме этого Минобороны установило памятник на могиле Алексанра. Светлана считает, что это несоизмеримо с той потерей, которая произошла в семье Коржичей.





— Мне, как матери, выплатили 2750 рублей. Это в наше время так жизнь человеческая оценивается? Если бы какая-то внушительная страховка была, по-другому к солдату относились бы. Я ездила на следующие жертвы посмотреть. В Мозыре в погранотряде парень погиб. Общалась с родственниками. Эти случаи продолжаются и продолжаются. Ничего их не остановит.





После смерти сына женщину поддерживали совершенно разные люди. Звонили и рассказывали свои истории.





— У Саши на теле остались следы. На шее от удавки. Видно, что на шее что-то въелось. Накидывалось сзади и душат. Зажимают, как собаку. Делали собачью смерть. Мне как-то с Питера парень звонил. Тоже в Беларуси служил. Сказал, что это за неповиновение.





Стоили ли изменения в армии жизни сына?

Женщина задаётся вопросом: если эта проблема такая острая, почему её не решали?





— Сейчас ходят, рассказывают, что жизнь солдата поменялась. Как детки малые все там. Чуть ли не песни колыбельные им поют. Так стоило оно всё того, чтобы на солдата посмотрели, как на человека?