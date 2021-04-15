Лучший на сегодняшний день индикатор ожиданий и настроений белорусов относительно национальной валюты - это срочные депозиты физических лиц в белорусских рублях. Потому что от этого зависит прибыль вкладчика в долларах – традиционно главной учетной валюты белорусов, пишет infobank.by

И в зависимости от личных прогнозов и собственных ощущений BYN-вкладчик решает – изымать ли сбережений из депозита в связи с риском девальвационных потерь, или же продлить его в надежде хорошо заработать в долларовом эквиваленте. А ведь сейчас на таких вкладах действительно выходит хорошая долларовая прибыль.

Так, за 14 дней текущего апреля белорусская валюта укрепилась к американской на 0,33% с начала месяца, что эквивалентно 8,6% годовых ревальвации BYN-рубля к доллару. Эти проценты добавляются к процентам по вкладу, тем самым создается на срочном BYN-рублевом депозите очень высокая – двузначная – долларовая прибыль.





В марте по итогам месяца белорусский рубль ослабел к доллару. Но девальвация составила всего лишь 8% годовых – вдвое меньше средней по банковской системе процентной ставки по новым – открытым или продленным в марте – срочным BYN-депозитам физлиц. Несмотря на то, что она с этого месяца начала снижаться.

Так, по последним данным официальной статистики средняя ставка по всем новым срочным BYN-рублевым вкладам физлиц в марте 2021-го снизилась до 17,54% годовых.





В том числе по видам новых срочных BYN-рублевых депозитов средняя процентная ставка в марте упала:





по отзывным – до 11,81% годовых

по безотзывным – до 18,10% годовых.





Так что даже с этой (8% годовых) девальвацией BYN-рубля к доллару и с упавшей процентной ставкой срочный BYN-депозит остался выгодным инструментом реального приращения сбережений населения: долларовая прибыльность BYN-рублевых вкладов составила за март 9,5% годовых (исходя из официальной средней %-ставки по новым срочным BYN-депозитам).

В апреле же, когда за 14 дней месяца BYN-рубль укрепился к доллару (8,6% годовых ревальвации), такие вклады еще более выгодны – под 25% годовых, также исходя из официальной средней ставки. А на более доходных депозитах $-прибыль еще больше. Это на порядок выше доходности непосредственно долларовых вкладов.





Долларовая доходность срочных BYN-депозитов (а начиная с сентября 2020 года $-прибыльных месяцев оказалось семь из восьми) существенно изменила динамику остатков средств населения на таких вкладах в банках: отток денег из них сначала стал сокращаться, а с января 2021 года – превратился в приток.

А в сравнении с прошлогодними кризисами – коронавирусным (март-апрель) и политическим, связанным с президентскими выборами (июль – сентябрь) – когда был массовый вынос денег из срочных BYN-депозитов физлиц, улучшение кардинальное.





Однако в последние два месяца – в феврале и марте – пошел обратный процесс: ежемесячный прирост остатков снижается: если в январе валовый прирост остатков на таких депозитах составил 67 млн BYN, то в феврале уже 50 млн BYN, в марте – 29 млн BYN. Несмотря на то, что и в феврале и в марте срочные BYN-вклады были выгодными с «долларовой точки зрения».





А если учесть, что часть новых депозитов – это капитализация начисленных процентов по уже действующим вкладам, то есть не все новые вклады – физический принос очередной порции наличных денег в банк, то при условии 100%-й капитализации процентов, ни в феврале, ни в марте чистого притока не было вообще.





Получился даже небольшой чистый отток, который в феврале был совсем небольшой, на грани погрешности – 2 млн BYN, но в марте он вырос до 26 млн BYN.





Так, исходя из средней по банковской системе процентной ставке по всем текущим, действующим в марте, срочным BYN-депозитам физлиц (14,32% годовых) и цифры остатков на таких вкладах в начале месяца (4,649 млрд BYN), расчетная сумма начисленных всеми банками процентов составила в марте 55 млн BYN – на 26 млн BYN больше суммы прироста остатков.





Итак, чистый отток денег из срочных BYN-рублевых вкладов ускорился, несмотря на их выгодность. Такое впечатление, что белорусы почуяли что-то неладное относительно ближайшего будущего белорусского рубля, и девальвационный риск стал для некоторых вкладчиков слишком высокий для того чтобы продлять депозит, или чтобы открывать новый.





Можно, конечно, было бы списать такую негативную динамику на общее ухудшение финансового состояния и настроений в обществе – ведь сокращаются остатки и на валютных вкладах.





Но долларовые вклады с их мизерными процентами и, особенно при падении курса доллара, просто убыточны в реальном выражении, по их покупательной способности. В то время как BYN-рублевые уже много месяцев выгодны и в долларовом и в реальном (процентная ставка выше процента потребительской инфляции) выражении.





Так что малый валовый прирост остатков средств населения на срочных BYN-депозитах физических лиц и ускорение чистого оттока денег с таких вкладов – именно из-за повышения негативных ожиданий относительно белорусского рубля.





Незначительный мартовский прирост остатков поднял сумму срочных BYN-вкладов населения в банках до 4,678 млрд BYN. С такими темпами роста, как сейчас, понадобится больше года, чтобы вернуться на максимум даже чисто номинально.

В долларовом же эквиваленте о возвращении былых максимумов сейчас нет и речи: сегодняшний, на конец марта 2021-го, объем срочных BYN-вкладов населения в банках в $-эквиваленте – $1,783 млрд – уровень ниже среднего последних 15 лет.





Раньше он неоднократно превышал $2 млрд, и даже $3 млрд. Такая динамика – хороший показатель отношения белорусов к своей национальной валюте. которая при сегодняшней власти девальвировалась за эти годы не единожды, раз за разом вгоняя BYN-рублевых вкладчиков в долларовый убыток.