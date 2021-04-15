Российский рубль рухнул на 4-месячный минимум

Торги в четверг 15 апреля завершились укреплением белорусского рубля к корзине валют до максимума за 79 дней из-за ослабления доллара и российского рубля.





Сегодня стоимость корзины валют обвалилась на 0,77% — это максимальное относительное ослабление за 7,5 месяцев.





Курс доллара снизился всего на 0,0024 BYN до 2,6121 BYN/USD. Доллар подешевел уже пятый раз за последние шесть торгов и опустился до минимума за 24 дня.





Общее снижение за это время составило 0,0555 BYN, а до этого стоимость доллара находилась на историческом максимуме.





Сегодня на бирже объём торгов долларом резко увеличился. Так, если во вторник он был всего $5,26 млн (минимум почти за полтора года), то вчера он вырос более чем в 2 раза до $12,5 млн, а сегодня уже составил $50 млн.





Курс евро подрос всего на 0,0015 BYN до 3,1245 BYN/EUR и покинул минимум за 9 дней. До этого белорусский рубль укреплялся к евро пять торговых сессий подряд и смог опустить его курс на 0,0439 BYN.





Объём торов евро тоже значительно вырос. Напомним, что во вторник оборот евро составил всего 1,68 млн. (минимум за 2,5 года). В среду он удвоился, а сегодня он подскочил более чем в 20(!) раз по сравнению со вторником до 34,8 млн. евро.





Курс российского рубля рухнул на 0,0518 BYN до 3,4019 BYN/100 RUB.





Предыдущие два дня рубль РФ дорожал и успел вырасти на 0,0442 BYN, но сегодняшнее снижение отбросило его на минимум за 115 дней (почти четыре месяца).





Нацбанк повышает ставку рефинансирования

Вчера Нацбанк РБ принял решение о том, что с 21 апреля ставка рефинансирования поднимется до 8,5%, против текущих 7,75%.





По мнению регулятора, это будет способствовать замедлению инфляции.





Центробанк России

Сегодня США должны опубликовать новые санкции против России. Российский рубль отреагировал на это привычно — он девальвировался к доллару и евро.





Банк России принял решение повысить официальный курс доллара на завтра сразу на 1,30 RUB до76,9808 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра подскочил на 1,69 RUB до 92,2307 российских рублей до максимума за неделю.





Сегодня на Мосбирже в моменте курсы доллара и евро поднимались существенно выше до 77,5 RUB/USD и до 92,81 RUB/EUR, но не смогли там удержаться.





Рынок госдолга, накануне переживший крупнейшее за полгода ралли на новостях о том, что Байден предложил Владимиру Путину встречу и переговоры, сдал почти все завоевания.