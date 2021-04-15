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Нацбанк надеется удержать ЗВР на уровне $6 млрд

Золотовалютные резервы Беларуси в конце года, по оценкам Нацбанка, составят не менее $6 млрд.

Об этом сообщил на пресс-конференции председатель правления Национального банка Павел Каллаур.

"С учетом исполнения внешних или внутренних обязательств золотовалютные резервы составили на 1 апреля $6,9 млрд. На конец года, с учетом прогнозируемых поступлений и выплат, по нашим оценкам, они составят более $6 млрд. Это будет покрывать около двух месяцев импорта товаров и услуг", - сказал глава Нацбанка.

По его словам, несмотря на сложности 2020 года, национальная экономика не накопила дисбалансы, которые вызывали бы у специалистов повышенную обеспокоенность. 

"Но операционная среда под воздействием ранее сформировавшихся неблагоприятных факторов и новых вызовов остается сложной и волатильной", - цитирует Каллаура БелТА
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