Нацбанк надеется удержать ЗВР на уровне $6 млрд

Об этом сообщил на пресс-конференции председатель правления Национального банка Павел Каллаур.





"С учетом исполнения внешних или внутренних обязательств золотовалютные резервы составили на 1 апреля $6,9 млрд. На конец года, с учетом прогнозируемых поступлений и выплат, по нашим оценкам, они составят более $6 млрд. Это будет покрывать около двух месяцев импорта товаров и услуг", - сказал глава Нацбанка.





По его словам, несмотря на сложности 2020 года, национальная экономика не накопила дисбалансы, которые вызывали бы у специалистов повышенную обеспокоенность.





"Но операционная среда под воздействием ранее сформировавшихся неблагоприятных факторов и новых вызовов остается сложной и волатильной", - цитирует Каллаура БелТА



