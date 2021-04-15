Каллаур берет пример с Прокоповича? Призывает хранить деньги в беларуских рублях
Плохая примета: глава Нацбанка агитирует за вклады в банках да еще и в беларуских рублях
Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур поделился с журналистами своей инвестиционной стратегией.
"Я всегда сберегаю [деньги] в беларуских рублях. У меня стратегия сбережения — не менее 13 месяцев безотзывные вклады. Попросил мне сделать расчеты. За 5 лет доходность по сравнению с долларовыми сбережениями была на 70% выше", - цитирует Каллаура tut.by
Правда, он признался, что за последние 1,5−2 года она была на 5% ниже, чем у тех, у кого вклады были в долларах.
Напомним, за время с августа 2020 года беларусы вынесли из банков около 2 млрд долларов валютных и рублевых вкладов в эквиваленте.
Основная часть этой суммы - срочные валютные депозиты. При этом вынос денег продолжается, но более медленными темпами - сейчас люди просто забирают безотзывные вклады, когда заканчивается срок.
Что же касается попытки Каллаура убедить беларусов хранить деньги во вкладах в беларуских рублях, то все это очень напоминает клятвенные уверения Прокоповича в 2011 году о том, что "девальвации не будет", после чего беларуский рубль в течении полугода обесценился почти в три раза, установив таким образом мировой рекорд девальвации.
Можно также вспомнить, что за последние 10 лет Беларусь вошла в топ-3 в мире по росту инфляции. Нас опередили только Венесуэла и Южный Судан.
Ну и как после этого, вы все еще верите властям и готовы хранить свои кровные в банках (в смысле финучреждения, а не посуды) да еще и в беларуских рублях?
Особенно после того, как все эксперты говорят, что беларуский рубль может обвалиться в любой момент - достаточно одного непродуманного шага.
"Белорусский партизан"
11:29 15/04/2021
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