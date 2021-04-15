+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Суд обязал Паритетбанк вернуть клиенту $600 тысяч, которые якобы пропали из банковской ячейки. Но клиент непростой!

Проблемы с целостностью банковских ячеек, похоже, возникают не только у подвергнутого погрому Белгазпромбанка. В базе судебных постановлений появилось решение суда Центрального района Минска в отношении Паритетбанка, который обязали вернуть клиентам пропавшие из ячеек более $660 тысяч.

Фото: tut.by

На приговор суда обратили внимание авторы телеграм-канала Эканоміка па-беларуску, пишет НН.

На самом деле, любая такая ситуация — экстраординарная и скандальная. В случае Белгазпромбанка в 2020 году имело место вмешательство работников силовых структур, а что же произошло в Паритетбанке? 

Знакомые с ситуацией источники объясняют, что история имела место около четырех лет назад и обрела новую юридическую жизнь, когда банк перестал принадлежать государству: в 2020-м Паритетбанк купили структуры Саида Гуцериева — сына российского миллиардера Михаила Гуцериева.

Деньги исчезли будто бы таким образом: работница депозитария вступила в сговор со своим парнем-иностранцем, который в указанное время пришел в депозитарий и с ее помощью вскрыл несколько ячеек, высверлив их.

Точный размер похищенного оценить невозможно, так как содержимое ячеек составляет тайну.

Когда о ситуации сообщили арендаторам вскрытых ячеек, один из них заявил о пропаже $600 тысяч. Тогда в банке задались вопросом, возможно ли это, и попытались физически разместить столько денег в ячейке — не помещалось. Попросили обосновать происхождение средств —ничего не добились.

Потом якобы служба безопасности выяснила, что он в свое время был судим за мошенничество. Но когда еще Паритетбанк принадлежал Управлению делами президента, клиент ходил и угрожал, что всех засудит. Тогда это воспринималось с иронией. «А теперь человек решил еще раз попытаться взыскать $600 тысяч после того, как сменился собственник», — рассказал топ-менеджер банка.

В итоге суд принял сторону клиента.
Источник: Артем Гарбацевич
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]