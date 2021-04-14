



«Ввод станции проводится в несколько этапов, включая физический и энергетический пуск. Сейчас идет опытно-промышленная эксплуатация, которая предусматривает более 250 испытаний. Сегодня они уже на завершающей стадии», — сказал Дедуль.





«Фактически уже можно говорить о том, что по всем испытаниям достигнуты критерии. Сейчас идет обработка результатов, будут предоставлены отчеты в регулирующий орган. После подтверждения станции, что они готовы к промышленной эксплуатации, мы будем рассматривать вопрос о выдаче лицензии. Ожидаемый срок – май», — отметил первый заместитель начальника Госатомнадзора.











