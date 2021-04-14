Нацбанк изменил прогноз по инфляции на текущий год





В связи с этим вместе со сменой ставки рефинансирования Нацбанк повысил прогноз по инфляции на конец 2021 года до 7%, пишет Белрынок. Ранее прогнозировалась инфляция на уровне 5%.





При этом в комментарии Нацбанк отмечает риски сохранения повышенной инфляции в будущем. Так, по мнению регулятора, в мировой экономике в ближайшей перспективе ожидается повышенный инфляционный фон, что обусловлено проведением рядом развитых стран стимулирующей денежно-кредитной политики. Высокой также ожидается инфляция в странах – основных торговых партнерах Беларуси. Так, согласно прогнозам Банка России, рост потребительских цен в Российской Федерации замедлится до целевых ориентиров не ранее первой половины 2022 года.





Одновременно более значимым может быть влияние на инфляцию в Беларуси шоков продовольственных цен, а также последствий пандемии в части повышения стоимости импортируемых непродовольственных товаров. В совокупности указанные факторы формируют предпосылки для сохранения повышенных инфляционных ожиданий экономических агентов продолжительное время, что усиливает риски сохранения повышенной инфляции в будущем.





При этом в качестве ограничителей инфляции Нацбанк назвал лишь слабый потребительский и инвестиционный спрос внутри страны, который по мнению Нацбанка будет несколько ограничивать инфляцию.





С целью ограничения проинфляционных рисков и усиления мер в области контроля над денежным предложением Правлением Национального банка принято решение о повышении ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов, — говорится в комментарии Нацбанка.





В связи с чем Нацбанк ожидает, что с учетом влияния всех факторов уже начиная с II квартала 2021 года прогнозируется снижение квартальных темпов роста потребительских цен. Вместе с тем произошедшее ранее ускорение будет отражаться в годовой инфляции до конца текущего года: годовой темп роста цен увеличится в II квартале по сравнению с текущим значением и затем снизится к концу этого года. В декабре 2021 года прирост потребительских цен оценивается вблизи 7%.





В дальнейшем годовая инфляция продолжит замедляться и с II квартала 2022 года оценивается на уровне среднесрочного целевого ориентира – вблизи 5%, говорится в комментарии Нацбанка.





При этом Нацбанк не стал прогнозировать дальнейшее измнение ставки рефинансирования, а также планировать проведения заседаний по денежно-кредитной политике. «При рассмотрении вопросов по денежно-кредитной политике Правление Национального банка по-прежнему будет исходить из необходимости поддержания ценовой стабильности. Принимаемые решения будут основываться на всестороннем анализе внешних и внутренних факторов с учетом продолжительности их влияния и возможных вторичных эффектов, а также на оценке инфляционных рисков», — говорится в заключительной части комметария Нацбанка.







