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Беларусь отдала почти $1 миллиард долгов и думает, где взять еще в кредит

Европейский рынок заимствований белорусские власти не рассматривают, мотивируя это тем, что занимали там уже в прошедшем году.


В первом квартале текущего года на погашение внешних задолженностей было направлено более 800 миллионов долларов, сказал журналистам министр финансов Юрий Селиверстов, пишет Sputnik.

Ранее стало известно, что на 1 марта 2021 года государственный долг Беларуси составил 18,3 миллиарда долларов, уменьшившись на 300 миллионов долларов или 1,4%. В прошедшем году на обслуживание внешних заимствований ушло 3,5 миллиарда долларов из бюджета республики.

Пандемия внесла сложности


"Что касается такой значимой статьи расходов, как валютные платежи по госдолгу, мы отдали $881,8 млн на исполнение наших обязательств, погашение и обслуживание внешнего государственного долга", - цитирует министра БелТА.

По словам Юрия Селиверстова, белорусские власти работают над договоренностями, которые были достигнуты с российской стороной по займу от ЕФСР и государственном кредите.

"Во время пандемии это сложный процесс, так как всем в этих условиях нужны дополнительные ресурсы. Мы нацелены прежде всего на возврат на российский рынок, также прорабатываем азиатский", - добавил глава ведомства.

Европа не место для кредитов


После чего констатировал, что белорусские власти выходили на европейский рынок заимствований в минувшем году, а каждый год это делать, в Минске не планируют.

"Учитывая, что значительная часть наших обязательств - в российских рублях, нам интересен именно российский рынок, где мы можем занимать средства и направлять их на обслуживание и погашение наших обязательств перед РФ. Коллеги готовы с нами работать", - заверил Юрий Селиверстов.

Интересно, что и республиканский бюджет в этом году формируется со значительным дефицитом, а это значит, что расходы превышают доходы белорусской казны. За первый квартал в нем образовалась брешь в размере 1,768 миллиарда рублей.
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