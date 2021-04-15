Политический кризис добавит интереса к вопросам бюджета у белорусов

В Минске презентовали результаты исследования «Бюджетная грамотность населения Республики Беларусь». Исследование проводилось исследовательским центром BIPART.





Первый вопрос в блоке на тему «знание основных ставок налогов и взносов» касался ставки подоходного налога для физических лиц в Беларуси. Он не вызвал у респондентов существенных затруднений. 76,9% опрошенных дали верный ответ, что ставка подоходного налога составляет 13%.





Что касается отчислений в Фонд социальной защиты населения, правильно ответили лишь 32,3% опрошенных. На вопрос о ставке налога на добавленную стоимость верный ответ дали 66,7% респондентов.





Второй блок вопросов в исследовании был связан со знанием белорусами структуры расходов сектора госуправления. Этот блок вопросов оказался самым сложным для респондентов. Здесь лишь 0,3% правильно ответили на все 4 вопроса и 38,7% не сумели дать верного ответа ни на один вопрос.





К примеру, на вопрос «На какую отрасль расходуется больше всего средств консолидированного бюджета Беларуси?» 48,5% респондентов ответили, что самое значительное финансирование получают силовики. Правильный ответ – образование и здравоохранение – выбрало лишь 8,3% опрошенных.





В третьем блоке вопросов, призванном проверить способность респондентов читать, расшифровывать и понимать бюджеты, доля давших правильный ответ на все 4 вопроса так же невелика: всего 1%.





В четвертом блоке вопросов, призванном проверить понимание респондентами сути бюджетного процесса и знание основных стейкхолдеров, лишь 0,7% опрошенных дали верный ответ на все 4 вопроса, в то время как ни одного правильного ответа не дало 38,4% респондентов.





Так, к примеру, на вопрос, кто принимает республиканский бюджет в Беларуси, самым популярным вариантом ответа в рамках опроса стал «президент»: именно его как субъекта, принимающего республиканский бюджет, выбрало 26,9% респондентов. При этом правильный ответ – Национальное собрание – отметило 15,3% опрошенных.





Подводя итоги исследования, аналитик «Кошт урада» Жанна Кулакова отметила, что средняя оценка уровня бюджетной грамотности населения составила 2,02 балла из 5-ти возможных.





Такой невысокий уровень эксперт объяснила несколькими причинами.





Во-первых, в государстве недостаточно уделяют внимания информированию граждан по вопросам, связанным с бюджетом. Во-вторых, в Беларуси отсутствуют возможности для людей принимать участие в бюджетной политике, влиять на бюджетные решения. И население, не имея возможности на что-то влиять, просто не проявляет интереса к тому, что происходит в бюджете.





«Третья причина – недостаточная прозрачность бюджетной политики», – рассказала Кулакова.





Самооценка бюджетной грамотности не совпадает с реальностью





Эксперт кратко озвучила выводы проведенного исследования. Согласно им, лучше всего белорусы осведомлены о ставках подоходного налогов, а хуже всего ориентируются в расходах социальной направленности. При этом усилия госорганов по повышению бюджетной грамотности недостаточно заметны населению.





Также многие граждане склонны преувеличивать объемы финансирования силовых органов и госдолга и при этом преуменьшать социальную направленность бюджета.





Кроме этого, белорусы склонны значительно завышать оценку собственной бюджетной грамотности.





Как считает Жанна Кулакова, переоценка собственного уровня бюджетной грамотности в перспективе замедляет процесс повышения этой грамотности, потому что у населения не будет стремления узнавать что-то новое.





«К тому же люди начинают неправильно интерпретировать бюджетный процесс, то, на что тратятся деньги, что приводит к формированию каких-то ошибочных мнений, бюджетных мифов», – уверена аналитик «Кошт урада».





Чем чреваты бюджетные мифы





Заинтересовано ли государство повышать уровень бюджетной грамотности населения?





Как считает эксперт, с одной стороны, белорусское правительство, наверное, не прочь не предавать огласке какие-то определенные острые моменты, связанные с бюджетом.





«Как пример: когда появился декрет о тунеядцах, люди пытались узнать, во сколько обошлось администрирование этого декрета. Однако, никакой вменяемой цифры в публичном доступе не появилось. То есть, очевидно, что все это прятали, игнорировали все вопросы и обращения, видимо, опасаясь какой-то волны недовольства», – рассказала она.





Но вместе с тем, обратила внимание Жанна Кулакова, уже сейчас в обществе полно бюджетных мифов.





«В особенности это касается аспекта, который связан с преувеличением расходов на силовиков и преуменьшением расходов на социалку. Это снижает мотивацию платить налоги, а наоборот повышает мотивацию уйти в тень, ничего государству не платить. То есть от этого может страдать наполняемость бюджета», – отметила эксперт.





Также такие бюджетные мифы усиливают недовольство проводимой бюджетной политикой.





Бюджетная грамотность будет расти





В целом, по мнению научного сотрудника BEROC Льва Львовского, бюджетная грамотность белорусов будет в дальнейшем повышаться.





«Оживление политики, которое произошло в 2020 году, политический кризис заставляет еще большее количество людей интересоваться тем, а какие же у них были и есть финансовые взаимоотношения с государством, насколько государство зависит от них и т.д. Все это добавит интереса к вопросам бюджета», – считает экономист.





«Я ожидаю, что в первую очередь будет увеличиваться грамотность в вопросах, которые непосредственно касаются людей. Через год, я думаю, еще больше людей будет знать, сколько налогов со своей зарплаты они отдают и размер НДС», – заключил Лев Львовский.