Дивиденды государственного нефтетрейдера значительно сократились
ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК) решило начислить дивиденды по итогам 2020 года.
Общая сумма составит почти 2,8 млн рублей. Это намного меньше, чем за 2018 год — чуть более 7 млн. За 2019-й дивиденды не назначались, пишет officelife.media
Будучи закрытым обществом, компания не публикует отчетность. Известно, что она контролируется двумя белорусскими НПЗ. Оба завода почти полностью государственные. Мозырский НПЗ примерно на 42% принадлежит российской «Славнефти».
Не так давно у БНК появился конкурент — ЗАО «Новая нефтяная компания» (ННК). Один из акционеров нового трейдера — Банк развития. Но его доля невелика — около 0,7%.
22:01 14/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение